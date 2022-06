Call of Duty: 425 Millionen verkaufte Spiele und weitere beeindruckende Statistiken

Am gestrigen Mittwoch Abend ließen Activision Blizzard beziehungsweise die verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und veröffentlichten den ersten Trailer zur Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“.

Darüber hinaus wurden die verschiedenen Editionen vorgestellt, die pünktlich zum Launch Ende Oktober erhältlich sein werden. Alle wichtigen Details zu den verschiedenen Versionen haben wir hier für euch zusammengefasst. Passend zur Präsentation von „Modern Warfare 2“ nahmen sich die Redakteure der Washington Post der Vergangenheit der langlebigen Shooter-Serie an und veröffentlichten verschiedene beeindruckende Statistiken.

Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass sich die verschiedenen Ableger der Reihe weltweit mehr als 425 Millionen Mal verkauften. Los ging es mit dem ersten „Call of Duty“, das 2003 für den PC und später für weitere Plattformen wie die Xbox 360 und die PS3 veröffentlicht wurde.

Call of Duty Mobile ebenfalls ein Hit

Unter dem Strich wurden mit den verschiedenen „Call of Duty“-Titeln bisher Umsätze in Höhe von über 30 Milliarden US-Dollar generiert. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am kommerziellen Erfolg hatte zuletzt das im Jahr 2019 veröffentlichte „Call of Duty: Mobile“ mit rund 650 Millionen registrierten Nutzern weltweit. Die Spielerzahlen des 2020 gestarteten Battle-Royal-Shooters „Call of Duty: Warzone“ wiederum werden mit 125 Millionen Nutzern angegeben.

Aktuell arbeiten bei Activision Blizzard und den verschiedenen Studios des kalifornischen Publishers rund 3.000 Menschen an der „Call of Duty“-Reihe. Auch an „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sind laut offiziellen Angaben gleich mehrere Studios beteiligt. Während die Jungs und Mädels von Infinity Ward die Hauptentwicklung übernehmen, wird der Shooter von Beenox auf den PC portiert. Zudem sind Toys for Bob, High Moon Studios und Raven Software als Support-Studios involviert.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird ab dem 28. Oktober 2022 erhältlich sein.

Quelle: Washington Post

