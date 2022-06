One Piece Odyssey: Neuer Trailer zum JRPG veröffentlicht

One Piece Odyssey:

In "One Piece Odyssey" wartet ein neues Abenteuer auf die Strohhut-Piratenbande. Frische Einblicke ins kommende JRPG liefert ein neuer Trailer.

"One Piece Odyssey" befindet sich unter anderem für PS4 & PS5 in Entwicklung.

Seit knapp 25 Jahren erleben Ruffy und seine Strohhut-Piraten in „One Piece“ zahlreiche spektakuläre Abenteuer, unter anderem in diversen Videospielen. Im Rahmen des Summer Game Fest 2022 wurde nun ein neuer Trailer zum kommenden JRPG „One Piece Odyssey“ veröffentlicht, der einen kleinen Einblick in die Story des Titels gewährt.

Eine Odyssey jenseits eurer Vorstellungskraft

Zu Beginn des Spiels erleiden unsere Helden mit der Thousand Sunny Schiffbruch und stranden auf einer geheimnisvollen Insel, die von Stürmen umringt ist. Die Crew muss fortan zusammenarbeiten, um auf dem Eiland zu überleben und einen Weg zu finden, die eigentliche Reise wieder fortsetzen zu können. Unterstützung erhalten sie dabei von Adio, einem Abenteurer, der auf der Insel lebt und der sich mit Ruffy & Co. verbündet.

Adio ist einer von zwei Charakteren, die eigens für „One Piece Odyssey“ vom Schöpfer der Manga-Vorlage, Eiichiro Oda, geschaffen wurden. Die zweite Figur hört auf den Namen Rim. Sie ist eine junge Frau, die ebenfalls auf der Insel lebt und Piraten abgrundtief hasst. Der Manga-Künstler verantwortete darüber hinaus die Story des JRPGs sowie die Designs der Monster, gegen die die Strohhüte im Laufe ihres Abenteuers kämpfen müssen.

Des Weiteren gewährt der letzte Teil des neuen Trailers einen kleinen Blick auf das Gameplay des Spiels. Zu sehen sind Erkundungsabschnitte mit verschiedenen spielbaren Charakteren. Als solche bestätigt wurden bisher bereits Ruffy, Zorro, Lysop, Sanji, Nami, Chopper, Nico Robin, Frankie sowie Brook. Fans des Piraten-Epos dürfen sich also bereits jetzt darauf freuen, den Mysterien des Eilands mit der kompletten Strohhut-Crew auf den Grund gehen zu können.

Die Erkundung, während derer unter anderem die speziellen Fähigkeiten der verschiedenen Figuren zum Tragen kommen sollen, beispielsweise Ruffys Gum-Gum-Kräfte, sind jedoch nur ein Teil des Gameplays. Den anderen bilden die Kämpfe, die, anders als noch in den letzten „One Piece“-Games, diesmal nicht mehr in Echtzeit, sondern rundenbasiert ablaufen werden.

Erfüllt ihr während eines Kampfes bestimmte Voraussetzungen, dürft ihr übrigens sogenannte „Kizuna Arts“ entfesseln. Hierbei handelt es sich um besonders starke Spezialattacken, bei denen mehrere Charaktere gemeinsam angreifen.

„One Piece Odyssey“ soll noch 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erscheinen.

Wie gefällt euch der neue „One Piece Odyssey“-Trailer?

