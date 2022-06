Shadowrun Trilogy: Ab sofort für die Konsolen erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Nach der offiziellen Ankündigung im April ist die „Shadowrun Trilogy“ ab sofort auch ganz offiziell für die Konsolen erhältlich und liefert den Spielern und Spielerinnen insgesamt drei „Shadowrun“-Abenteuer.

Im Detail haben wir es hier mit „Shadowrun Returns“, dem „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ und der „Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition“ zu tun, die sich laut offiziellen Angaben als strategische Rollenspiele mit einer spannenden Geschichte verstehen. Passend zum heutigen Konsolen-Release der „Shadowrun Trilogy“ steht der offizielle Launch-Trailer bereit, der euch Eindrücke aus dem Spielgeschehen der Taktik-Rollenspiele liefert.

Rollenspiel auf Basis der beliebten Tabletop-Vorlage

Die drei Rollenspiele basieren auf der bekannten gleichnamigen Tabletop-Vorlage. In „Shadowrun Returns“ treibt ein mysteriöser Mörder sein Unwesen, den ihr aus dem Verkehr ziehen müsst. Dafür reist ihr unter anderem in den Metroplex Seattle oder die tiefsten Slums. „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ wiederum konfrontiert euch mit der mächtigen Drachin Feuerschwinge. Nachdem berichtet wurde, dass die Drachin von einer Armee vernichtet wurde, verdichten sich in „Dragonfall“ die Anzeichen, dass diese mächtige Gegnerin zurückkehrte.

Den Abschluss bildet „Shadowrun: Hong Kong“. Hier stellen sich die Spieler und Spielerinnen einem Ring aus Verschwörungen, Konzerngier, Triaden und Bandenkriegen entgegen. Gleichzeitig mischt die Polizei von Hong Kong mit und versucht, eure Pläne zu durchkreuzen.

Related Posts

Die „Shadowrun Trilogy“ ist für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu Shadowrun Trilogy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren