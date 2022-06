God of War Ragnarök: Releasetermin wird bald enthüllt, bekräftigt Jason Schreier

Wie der Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier noch einmal bekräftigte, soll der Releasetermin von "God of War: Ragnarök" definitiv in Kürze enthüllt werden. Ob es in der Tat zu einer eigenen "State of Play"-Episode kommen wird, bleibe allerdings abzuwarten.

Nachdem in den vergangenen Monaten gleich mehrere namhafte Blockbuster auf 2023 verschoben wurde, versicherten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony Santa Monica Studios kürzlich noch einmal, dass „God of War: Ragnarök“ weiterhin für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen ist.

Unklar ist zwar weiterhin, wann das neue Abenteuer von Kratos und Atreus im Endeffekt veröffentlicht wird, allerdings brachte Bloomberg zuletzt eine Veröffentlichung im November dieses Jahres ins Gespräch. Darüber hinaus deuteten mehrere Insider darauf hin, dass der finale Releasetermin von „God of War: Ragnarök“ in Kürze enthüllt werden könnte.

Dies bekräftigte in einem aktuellen Tweet Jason Schreier, der mit seinen Aussagen beziehungsweise Vorhersagen in der Regel richtig liegt.

Eine offizielle Bestätigung steht weiter aus

Gleichzeitig wies Schreier noch einmal darauf hin, dass „God of War: Ragnarök“ im November 2022 erscheinen wird. Ob der Releasetermin des Nachfolgers in einer „State of Play“ oder in anderer Form bekanntgegeben wird, bleibt laut Schreier abzuwarten. „Ich sagte, Sony wird voraussichtlich bald das Erscheinungsdatum von God of War: Ragnarök (November) bekannt geben, ja. Ich habe nichts von einer Show gesagt“, so Schreier.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise der Sony Santa Monica Studios zu diesem Thema steht zwar weiterhin aus, sollten sich die Angaben der verschiedenen Insider bewahrheiten, könnte bezüglich des Releasetermins beziehungsweise dessen Enthüllung aber schon in Kürze für Klarheit gesorgt werden. Warten wir die Entwicklung der kommenden Tage ab.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und entsteht unter der Leitung des neuen Game-Directors Eric Williams, der Kratos‘ Abstecher in die nordische Mythologie zu einem packenden Finale führen und die Spieler mit einem Ende konfrontieren möchte, das sich laut seinen Aussagen „gleichermaßen überraschend wie unvermeidlich anfühlt“.

I said Sony is expected to announce God of War Ragnarok’s (November) release date soon, yes. I didn’t say anything about a show — Jason Schreier (@jasonschreier) June 28, 2022

