God of War Ragnarök: Erfolgt heute eine Ankündigung?

Auch wenn uns Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony Santa Monica Studios in der näheren Vergangenheit mehrfach versicherten, dass „God of War: Ragnarök“ definitiv in diesem Jahr erscheinen wird, lässt ein konkreter Releasetermin weiter auf sich warten.

Zuletzt verdichteten sich allerdings die Hinweise, dass eine entsprechende Ankündigung unmittelbar bevorstehen könnte. Für frische Spekulationen sorgt aktuell der in der Regel gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson. Via Twitter weist dieser nämlich darauf hin, dass die Entwickler von Sony Santa Monica eine Ankündigung für die Community vorbereiten, die offenbar schon am heutigen Donnerstag, den 30. Juni 2022 erfolgt.

Womit wir im Detail rechnen können, konnte oder wollte Henderson allerdings nicht verraten.

Erfolgt der Release im November?

Fest steht bisher nur, dass wir offenbar weder mit einer neuen „State of Play“ noch mit einem Gameplay-Trailer rechnen sollten. Dass keine „State of Play“ zu „God of War: Ragnarök“ geplant ist, berichtete kürzlich auch schon der Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier. Gleichzeitig wies Schreier darauf hin, dass „God of War: Ragnarök“ für eine Veröffentlichung im November dieses Jahres vorgesehen ist.

Sollten sich die Angaben der diversen Insider bewahrheiten, dann erfahren wir möglicherweise schon im Laufe des heutigen Tages mehr. Bis dahin bleiben uns allerdings nur Spekulationen, da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch die Sony Santa Monica Studios zu den aktuellen Gerüchten um die möglicherweise bevorstehende Enthüllung des Releasetermins von „God of War: Ragnarök“ äußern wollten.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird euch ein weiteres Mal in die nordische Mythologie verfrachten, deren Geschichte in „God of War: Ragnarök“ zu einem packenden Finale geführt werden soll.

Santa Monica/Sony right now preparing to announce something to give #GodOfWar fans some life pic.twitter.com/yxyMG9WohF — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 29, 2022

Not even a gameplay trailer. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 29, 2022

