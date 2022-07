Kojima Productions: Hideo Kojima fälschlich als Shinzo Abe-Attentäter beschuldigt – Studio droht rechtliche Schritte an

Am vergangenen Freitag wurde Japans langjähriger Premierminister Shinzo Abe auf offener Straße niedergeschossen. Kurze Zeit später erlag er seinen Verletzungen, Auch wenn der Täter bereits gefasst wurde, machten internationale Nachrichtensendungen anderweitig Schlagzeilen, die auch mit der Videospielindustrie zusammenhängen.

So wurden Bilder des mutmaßlichen Täters gesendet, die eindeutig den „Metal Gear Solid“- und „Death Stranding“-Schöpfer Hideo Kojima zeigten. Demnach solle Kojima Abe erschossen haben, wobei er auch als Linksextremist betitelt wurde, da er auf den Bildern neben einem Poster des marxistischen Revolutionären Che Guevara zu sehen war.

Es ist bisher nicht bekannt, wie es zu den Anschuldigungen kommen konnte und wer sich diesen bösen „Spaß“ erlaubte. Laut PCGamer soll es als rassistischer Scherz auf 4chan begonnen haben, woraufhin der französische Politiker Damien Rieu und ein griechisches Nachrichtennetzwerk Kojima ebenfalls als Täter verurteilten. Nachdem der Täter Tetsuya Yamagami, der zugegeben hat, Abe mit einer selbstgebauten Waffe erschossen zu haben, festgenommen wurde, hatte Rieu seinen Twitterbeitrag wieder gelöscht und sich öffentlich bei Kojima entschuldigt.

Sollte die Identität des Falschmelders bekannt werden, könnte sich derjenige vor Gericht wiederfinden. Denn Kojima Productions hat sich zu den Falschmeldungen zu Wort gemeldet und in den Raum gestellt, dass man rechtliche Schritte einleitet.

„Kojima Productions verurteilt die Verbreitung von Falschmeldungen und Gerüchten, die falsche Informationen vermitteln. Wir tolerieren solch eine Verleumdung nicht und werden in Betracht ziehen rechtliche Schritte in einigen Fällen einzuleiten“, heißt es im offiziellen Statement. Persönlich hat sich Hideo Kojima zu den Falschmeldungen nicht geäußert. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass dies noch geschehen wird.

Die Geschichte zeigt nur mal wieder, dass ein „Scherz“ in der heutigen Zeit weitreichende Folgen haben kann. Es wird sich zeigen, ob der Schuldige auch in diesem Fall zu Rechenschaft gezogen werden wird.

In a now deleted tweet, French far-right politician Damien Rieu accused the far-left of murdering Japanese prime minister Shinzo Abe and used photos of game developer Hideo Kojima instead of pictures of the current suspect Tetsuya Yamagami pic.twitter.com/2zpmL5kVnD

— Nox Dawn 🐸 (@NoxDawn) July 8, 2022