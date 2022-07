CoD Modern Warfare 2: Dataminer liefert möglichen Leak zu Modi, Karten & Perks

Wenige Wochen nach der offiziellen Enthüllung möchte ein Dataminer zahlreiche Details zu den Multiplayer-Inhalten des kommenden Shooters "Call of Duty: Modern Warfare 2" in Erfahrung gebracht haben. Die Angaben drehen sich um mögliche Modi, Multiplayer-Karten oder die Perks.

Nach der ersten Gameplay-Präsentation im Juni wurden in den vergangenen Wochen verschiedene interessante Details zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ bestätigt.

Unter anderem wiesen die Entwickler von Infinity Ward darauf hin, das bei „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nicht nur auf eine komplett neue Engine gesetzt wird. Darüber hinaus wurde eingeräumt, dass es auf den Multiplayer-Maps keine zerstörbaren Areale geben wird. Apropos Karten: Wie der Dataminer „Reality“ berichtet, möchte er im Quellcode von „Warzone Mobile“ diverse Hinweise auf mögliche Inhalte entdeckt haben, die in „Modern Warfare 2“ geboten werden.

Darunter die Mehrspieler-Karten „Grand Prix“, „Oilfield“, „Museum“, „Dogtown“, „Esports Gym“, „Exhume“, „Fallout“, „Favela“, „Firing Range“, „Floating Bay“, „Killhouse“, „Lighthouse“, „Luxury“, „Mountain Town“ und „Narcos“. Auch Hinweise auf die folgenden Perks und Modi für „Modern Warfare 2“ sollen im Quellcode von „Warzone Mobile“ zu finden sein.

Spiel-Modi

Gunfight

Capture the Flag

Bounty

Kill Confirmed

Cranked

Cyber Attack

Demolition

Domination

Infected

Free for All

Hardpoint

Headquarters

Search and Destroy

Team Deathmatch

Ground War

Ground War Bomb

Knockout

All or Nothing

Perks

Amped

Battle Hardened

Cold Blooded

Double Time

E.O.D.

Ghost

Hardline

High Alert

Kill Chain

Overkill

Quick Fix

Restock

Scavenger

Shrapnel

Spotter

Tracker

Tune Up

Overwatch

Overcharge

Survivor

Extra Tactical

Focus

Pitcher

Killstreaks

UAV

Fuel Bomb

Smoke Airdrop

Thermobaric Strike

Cluster Spike

Field-Upgrades

EMP

Tactical Camera

Inflatable Decoy

Stimpistol

Battle Rage

Sonar Pulse

Sound Veil

Weitere Informationen zu den via Datamining an das Tagelicht beförderten Inhalten liegen allerdings nicht vor. Auch eine offizielle Stellungnahme seitens Infinity Ward beziehungsweise Activision steht noch aus. „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Quelle: Resetera

