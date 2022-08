FIFA 23: Karrieremodus im Deep Dive – Stream zur heutigen Videopremiere

Heute wird ein weiterer Teil von "FIFA 23" präsentiert. Gegen 17 Uhr erfolgt die Freischaltung eines Videos, in dem sich Electronic Arts dem Karrieremodus des Fußballspiels widmet. Anschauen könnt ihr euch den Clip in dieser Meldung.

Die gestückelte Enthüllung von „FIFA 23“ geht heute Nachmittag in die nächste Runde. Um 16:58 Uhr wird auf Youtube ein Video freigeschaltet, das sich dem Karrieremodus des Spiels annimmt.

Die Bezeichnung „Deep Dive“ lässt vermuten, dass zu „FIFA 23“ nicht nur ein kurzer und wenig aussagekräftiger Trailer gezeigt wird. Im günstigsten Fall werden die einzelnen Bestandteile der Karriere detailliert vorgestellt. Anschauen könnt ihr euch den Clip direkt unterhalb dieser Zeilen.

Auf der Teasergrafik des Videos sind verschiedene bekannte Trainer abgebildet, darunter Pep Guardiola von Manchester City und Antonio Conte von Tottenham. In der Karriere von „FIFA 23“ könnt ihr auf ihren Pfaden wandeln und eine ähnliche Laufbahn hinlegen.

Bisherige Infos zu FIFA 23

In einem zuvor veröffentlichten Deep Dive zu „FIFA 23“ wurden die Gameplay-Mechaniken des diesjährigen Fußballsiels vorgestellt. Es wartet mit neuen Funktionen auf, die mehr Nuancen in das Angriffsspiel und die Verteidigung bringen sollen. Thematisiert wurde der Gameplay-Deep-Dive in einer vorherigen Meldung.

Ebenfalls widmete sich Electronic Arts kürzlich der Rückkehr von Juventus Turin, die, während es zugleich zur Bestätigung kam, dass der ehemalige Mittelfeldspieler Claudio Marchisio als FUT-Hero den Weg in das Spiel finden wird.

Tage zuvor kam es zur Bestätigung, dass die russischen Teams in diesem Jahr außen vor bleiben, was dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine und den unzähligen und anhaltenden Kriegsverbrechen anzulasten ist.

Zudem wurden die Cover der Editions von „FIFA 23“ vorgestellt. Darauf zu sehen sind Sam Kerr und Kylian Mbappe, was verdeutlicht, dass im Fußballspiel aus dem Hause EA Sports passend zum gestrigen EM-Finale nicht nur der Männerfußball in den Mittelpunkt rückt.

Veröffentlicht wird „FIFA 23“ am 30. September 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Switch. Käufer der Version für die zuletzt genannte Konsole erhalten eine Legacy Edition und damit eine abgespeckte Version, die auf dem Vorgänger basiert.

Vor dem Launch von „FIFA 23“ wird der Titel voraussichtlich im Rahmen einer Beta getestet. Weitere Meldungen zu „FIFA 23“ halten wir in unserer Themen-Übersicht zum Fußballspiel bereit. Nachfolgend könnt ihr euch im Laufe des heutigen Nachmittags den erwähnten Deep Dive zum Karrieremodus anschauen:

