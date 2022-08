AEW Fight Forever: Wrestlingspiel im neuen Video vorgestellt

Seit Jahrzehnten begleiten uns Wrestlingspiele. Neben den WWE-Titeln gab es Ende der 90er auch entsprechende Spiele rund um die WCW, die allesamt durchaus mit Qualitäten aufwarten konnten und noch heute bei den Fans beliebt sind. In diese Nostalgieschiene versucht auch „AEW: Fight Forever“ zu schlagen, das sich bei Yuke’s in Entwicklung befindet.

Klassisches Arcade-Feeling

Im Rahmen des gestrigen Showcases hatten THQ Nordic und AEW Games einen Blick auf „AEW: Fight Forever“ gewährt, das die klassischen Arcade-Wrestlingspiele mit innovativen Finishern und Tandem-Offensivmanövern kombinieren soll, die man wöchentlich bei den All Elite Wrestling-Shows sehen kann. Dementsprechend kann man auch zahlreiche Stars aus Dynamite und Rampage zu Gesicht bekommen, sodass man sowohl Legenden als auch Newcomer ins Seilgeviert schicken kann.

Als Matcharten wurden bereits Singles, Tag-Team, Three-Way, Four-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death sowie kooperative Online-Matches bestätigt. In Tag-Team-Matches soll man auch Sequenzen an Teammanövern durch einfache Tasteneingaben umsetzen können.

„AEW: Fight Forever“ befindet sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) in Entwicklung, wobei ein offizieller Erscheinungstermin noch nicht genannt wurde. Hier ist erst einmal das neue Video, in dem sich Britt Baker und Tony Schiavone an dem Spiel versuchen:

