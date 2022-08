Der Herr der Ringe: Neues Spiel von Private Division und Wētā Workshop angekündigt

Bei Wētā Workshop, einem neuseeländischen Unternehmen für visuelle Effekte und Animationen, das an den „Herr der Ringe“-Filmen, der kommenden „Ringe der Macht“-Fernsehserie und vielen weiteren Filmen Hand anlegte, entsteht ein neues Mittelerde-Spiel, für dessen Veröffentlichung ein Publishing-Vertrag mit der Private Division von Take-Two geschlossen wurde.

Das noch namenlose Mittelerde-Spiel hat eine Lizenz von Middle-earth Enterprises, was bedeutet, dass die Entwickler Zugriff auf die literarischen Werke von J.R.R. Tolkien haben und die Inhalte verwenden können.

Release im nächsten Geschäftsjahr

Laut Private Division befindet sich das neue Spiel in einem frühen Entwicklungsstadium und soll irgendwann im Finanzjahr 2024 (das vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 läuft) auf den Markt kommen. Weitere Details zum Spiel wurden bisher nicht mitgeteilt.

„Wir sind begeistert, mit Wētā Workshop zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu veröffentlichen, das in einem so außergewöhnlichen und gefeierten Universum spielt“, so Michael Worosz, Chief Strategy Officer, Take-Two Interactive, und Head of Private Division. „Die Herr der Ringe-IP ist die Heimat so vieler bemerkenswerter Geschichten. Und niemand ist besser geeignet als das Team von Wētā Workshop, um ein unverwechselbares, neues Mittelerde-Spielerlebnis zu schaffen.“

„Es ist ein Privileg, ein neues Spiel zu entwickeln, das in Mittelerde spielt, insbesondere eines, das sich so sehr von dem unterscheidet, was die Fans bisher gespielt haben“, meint Amie Wolken, Head of Interactive bei Wētā Workshop. „Wir sind selbst Fans und freuen uns darauf, dass die Spieler Mittelerde auf eine Art und Weise erkunden können, wie sie es noch nie zuvor getan haben.“

Natürlich gibt es noch eine Reihe anderer „Der Herr der Ringe“-Spiele, auf die sich Fans der Serie freuen können, darunter das Stealth-Spiel „Der Herr der Ringe Gollum“ von Deadalic Entertainment , EAs Free-to-Play-Sammel-RPG „Der Herr der Ringe: Heroes of Middle-earth“ und der Koop-Survival-Titel „The Lord of the Rings: Return to Moria“ von North Beach Games.

