PS4: Verkaufte sich laut Microsoft doppelt so oft wie die Xbox One

In einer Mitteilung an die brasilianischen Regulierungsbehörden, in der es um die Übernahme von Activision Blizzard ging, nannte Microsoft erstmals nähere Details zum kommerziellen Abschneiden der Xbox One. Wie es heißt, verkaufte sich die PlayStation 4 doppelt so oft wie die durchwachsen gestartete Xbox One.

Auch in Brasilien beschäftigen sich die Regulierungsbehörden in diesen Wochen mit der Anfang des Jahres angekündigten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Um die Befürchtungen, die Übernahme könnte sich negativ auf den fairen Wettbewerb auswirken, zu zerstreuen, wies Microsoft in einer aktuellen Mitteilung an die brasilianischen Regulierungsbehörden auf die Dominanz der PlayStation 4 in der letzten Konsolen-Generation hin. Wie Sony kürzlich bekannt gab, verkaufte sich die PlayStation 4 seit der offiziellen Markteinführung im Jahr 2013 weltweit knapp 117,2 Millionen Mal.

Microsoft hingegen begann nach dem durchwachsenen Start der Xbox One schnell damit, keine konkreten Hardware-Verkaufszahlen mehr zu nennen. Eine Strategie, an der das Redmonder Unternehmen bis heute festhält.

Xbox One verkaufte sich offenbar mehr als 50 Millionen Mal

Um Sonys Dominanz in der letzten Konsolen-Generation zu unterstreichen, wies Microsoft gegenüber den brasilianischen Behörden allerdings darauf hin, dass sich die PlayStation 4 unter dem Strich „doppelt so oft verkaufte wie die Xbox One“. Dies lässt den Schluss zu, dass die Xbox One weltweit zwischen 50 und 60 Millionen Abnehmer fand. Handfeste Zahlen nannte Microsoft in der Mitteilung leider nicht.

Während andere Publisher wie Ubisoft oder Bandai Namco Entertainment gegenüber den brasilianischen Regulierungsbehörden darauf hinwiesen, dass ihnen die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft keine Sorgen bereitet, räumten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment ein, dass intern vor allem eine mögliche Exklusivität der zugkräftigen „Call of Duty“-Reihe für Kopfzerbrechen sorgt, da es zumindest kurzfristig ein Ding der Unmöglichkeit sei, diesen Verlust zu kompensieren.

Weitere Meldungen zum Thema:

Microsoft wiederum versicherte kürzlich noch einmal, dass das Unternehmen kein Interesse daran habe, die „Call of Duty“-Reihe zukünftig exklusiv im Xbox-Ökosystem anzubieten. Wie es in einer aktuellen Stellungnahme hieß, wäre ein solcher Schritt schlichtweg nicht rentabel.

Quelle: Resetera

Weitere Meldungen zu Playstation 4, Xbox One.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren