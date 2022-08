Blade: Neues Videospiel bei Ubisoft in Arbeit?

In den vergangenen Jahren setzten die Verantwortlichen von Marvel bei der Entwicklung neuer Videospiele auf unterschiedliche Partner. Während die „Spider-Man“-Abenteuer beispielsweise von Insomniac Games entwickelt wurden, entstanden „Marvel’s Avengers“ und „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ in Zusammenarbeit mit Square Enix.

Zudem hielt sich in den letzten Wochen recht hartnäckig das Gerücht, dass bei nicht näher genannten EA-Studios Videospiele auf Basis von „Black Panther“ und „Iron-Man“ entstehen sollen. Auch der französische Publisher Ubisoft wird in diesen Tagen mit einer möglichen Zusammenarbeit mit Marvel in Verbindung gebracht. So verdichten sich aktuell die Hinweise, dass Ubisoft an einem „Blade“-Videospiel arbeiten könnte.

Ins Rollen gebracht wurde der Stein von den beiden Darstellern Alex Martin und E Gaffney, die auf der Social-Media-Plattform Instagram Fotos veröffentlichten, die bei Motion-Capturing-Arbeiten geschossen wurden.

Mehrere Hinweise auf ein Blade-Projekt

Martins Instagram-Beitrag zeigt ihn in einem Full-Motion-Capture-Anzug, der mit einem Logo von Ubisoft versehen wurde. Gleichzeitig wurde Ubisoft auf dem Beitrag verlinkt. Gaffneys Fotos hingegen gehen noch einen Schritt weiter und erwähnen sowohl „Ubisoft Games“ als auch Marvel, womit deutlich wird, dass wir es hier mit einem Projekt zu tun haben, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Marvel hervorgehen wird.

Eine Regieklappe, die auf dem zweiten Foto von Gaffney zu sehen ist, erwähnt zudem Bassam Tariq, der bei dem Projekt offenbar als Director fungiert. Da Tariq derzeit als Regisseur am 2023 erscheinen neuen „Blade“-Film arbeitet, wird spekuliert, dass sich hinter dem Ganzen ein Videospiel mit Blade in der Hauptrolle verstecken könnte.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Ubisoft oder Marvel steht derzeit noch aus.

