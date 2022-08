Disgaea 7: Nachfolger mit einem Trailer und ersten Details vorgestellt

Vor allem mit ihren schrägen Geschichten und den mitunter hoffnungslos überdrehten Spielmechaniken baute sich die „Disgaea“-Reihe in den vergangenen Jahren auch im Westen eine kontinuierlich wachsende Fangemeine auf.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Nippon Ichi Software bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an „Disgaea 7“, das sich für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch in Entwicklung befindet. Euch verschlägt es erneut in die Unterwelt, in der bösartige Lords, Helden, Engel und Dämonen gleichermaßen Amok laufen und ihre finsteren Pläne verfolgen. Die Geschichte des neuesten Ablegers spielt in der „Hinomoto Netherworld Cluster“ genannten Welt, die von verschiedenen Bereichen der japanischen Kultur inspiriert ist.

In dieser Welt kämpfen Helden wie Schurken gleichermaßen darum, ihr Bushido zurückzuerlangen. Wie sich der offiziellen Ankündigung von „Disgaea 7“ entnehmen lässt, werden verschiedene von Takehito Harada entworfene Charaktere ihr Comeback feiern.

Das „Dodeka Max“-System und weitere Neuerungen

Weiter versprechen die Entwickler von Nippon Ichi Software, dass wir uns in „Disgaea 7“ auf ein Wiedersehen mit verschiedenen Features freuen dürfen, die für abgedrehte Kämpfe sorgen und den Wiederspielwert erhöhen. Neu ist beispielsweise das „Dodeka Max“-Feature, mit dem sowohl eure Helden als auch eure Gegner über die Map hinauswachsen und für reichlich Chaos sorgen können. Ebenfalls wieder mit von der Partie sind natürlich die Reinkarnationen.

Reinkarniert ihr einen Helden oder einen Gegenstand, dann wird dieser zwar auf Stufe 1 zurückgesetzt, übernimmt jedoch die Fähigkeiten und Stärken aus seiner vorherigen Reinkarnation. Auf diesem Wege ist es möglich, in „Disgaea 7“ besonders mächtige Helden und Gegenstände beziehungsweise Waffen zu erschaffen und so selbst die schwersten Herausforderungen zu meistern.

„Disgaea 7“ wird in Japan ab dem 26. Januat 2023 erhältlich sein. Eine Bestätigung für den Westen steht noch aus.

