Sonic Frontiers: Geleaktes Promo-Material „bestätigt“ Releasetermin und DLCs – Update

Update: In Japan wurde Berichten zufolge ein Trailer gezeigt, der einen anderen Veröffentlichungstermin nennt. Demnach erscheint der Titel zumindest auf dem dortigen Markt am 8. November 2022. Im Zuge des heutigen Opening Night Live-Events dürfte das Geheimnis endgültig gelüftet werden.

『ソニックフロンティア』CM https://t.co/BmILvp24sY via @YouTube

The Sonic Frontiers trailer shown on Japanese TV has shown up on YouTube, with one big difference…

November 8th! pic.twitter.com/W35iOtJL3g

— Tracker (@Tracker_TD) August 23, 2022