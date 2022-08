Killer Klowns from Outer Space: Asymmetrischer Multiplayer-Titel zum Kult-Horror angekündigt

Mit "Killer Klowns from Outer Space" wird ein weiterer bekannter Horror-Klassiker den Weg in die Welt der Videospiele finden. Versprochen wird eine asymmetrische Multiplayer-Erfahrung, die bei den Entwicklern von Teravision Games entsteht.

In den vergangenen Jahren zeichnete sich der Trend ab, dass verschiedene bekannte Horror-Klassiker aufgegriffen und in Form von asymmetrischen Multiplayer-Erfahrungen umgesetzt werden.

Zu den bereits veröffentlichten oder zumindest offiziell angekündigten Videospielen gehören Umsetzungen von „Freitag der 13.“, „Evil Dead“ oder „Texas Chainsaw Massacre“. Im Zuge des gestrigen „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022 stellten die Entwickler von Teravision Games einen weiteren asymmetrischen Multiplayer-Titel auf Basis eines Kult-Horror-Streifens vor: „Killer Klowns from Outer Space“.

In „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ treten zwei Teams gegeneinander an. Während sich das Team der Menschen aus sieben Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammensetzt, bringt es der andere Trupp auf drei der Killer Klowns.

Stellt euch der Invasion der Killer-Klowns entgegen

Weiter versprechen die Entwickler, dass ihr euch in den tödlichen Kampf zwischen den Killer Klowns auf der einen beziehungsweise den Bürgern von Crescent Cove auf der anderen Seite stürzt und euren Verstand einsetzt, um die menschlichen Ressourcen zu ernten oder die Invasion der Killer Klowns zurückzuschlagen.

„Es ist ein absolutes Muss, am nächsten Kapitel einer so ikonischen Horror-IP wie Killer Klowns zu arbeiten. Insbesondere die Chance, mit den ursprünglichen Schöpfern des Films zusammenzuarbeiten und sie mit einem unglaublich talentierten Entwicklungsteam wie Teravision zusammenzubringen“, kommentierte Designer Randy Greenback, der bereits als Executive-Director von „Friday the 13th: The Game“ fungierte, die Ankündigung.

„Ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was für Rockstars sie sind und welche Verrücktheit wir in das Genre bringen“, wird abschließend versprochen. „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ erscheint 2023 unter anderem für die PS4 und die PS5.

