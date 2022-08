Destiny 2: Gemeiner Bug macht Raid-Boss derzeit noch fürchterlicher

Was war das für eine Woche für „Destiny 2“-Fans: Am vergangenen Dienstag hat Bungie nicht nur die kommende Erweiterung „Lightfall“ und die aktuelle Saison „Season of the Plunder“ angekündigt, sondern auch verraten, welcher Raid aus „Destiny 1“ im Spiel seine Rückkehr feiert. Der „Königsfall“ rund um den Taken King Oryx war es und viele Spieler stürzten sich am Wochenende in die bereits recht bekannte Aktivität.

Was sie jedoch nicht erwarteten, war ein furchterregender Bug, der derzeit bei dem zweiten Raid-Boss Golgoroth auftritt. Der gruselige Oger ist über den erneuten Besuch anscheinend gar nicht erfreut und tut das auch lautstart – wirklich sehr lautstark – kund.

Oger wird derzeit von grässlichem Soundbug geplagt

In manchen Situationen, unter anderem bei einem speziellen Wipe, kann es bei dem Encounter vorkommen, dass Golgoroth einen ziemlich überzogenen Schrei austößt – und zwar von der Sorte ohrenbetäubend. Das hat die Entwickler von Bungie dazu veranlasst, noch am Wochenende eine Warnung an alle Raid-Willigen herauszugeben. Wir haben ein Video von dem Bug eingebettet, aber bitte mit Vorsicht genießen, denn es ist wirklich unglaublich laut.

„Wir sind uns eines Problems bewusst, bei dem Golgoroth im Raid King’s Fall manchmal ein extrem lautes Brüllen erzeugen kann. Es wird empfohlen, die Audioausgabe zu reduzieren, wenn ihr gegen Golgoroth kämpft, bis ein Fix implementiert werden kann“, schrieben die Entwickler auf Twitter. Die Antworten auf den Tweet sind voll mit Videos von Spielern, die unglücklicherweise auf diesen Bug gestoßen sind.

Während es einerseits witzig ist zu sehen, wie sich einige Hüter bei dem lauten Schrei erschrecken und dann meist selbst einen Angstschrei ausstoßen, kann man sich vorstellen, wie sich das Gebrüll durch Kopfhörer mit voller Lautstärke anhören muss. Einige Spieler mögen den neuen Schrei jedoch anscheinend und fordern die Entwickler dazu auf, ihn im Raid zu belassen. „Das ist eine coole Art, die Hüter beim Raiden aufzuwecken“, schrieb etwa ein Spieler. „Das ist ein guter Ansporn, bei dem Boss nicht zu wipen“, schrieb ein weiterer Hüter.

