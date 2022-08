Sonic: Warum kann der blaue Igel eigentlich nicht schwimmen? Yuji Naka klärt auf

Wie auf der Gamescom 2022 bekannt gegeben wurde, erscheint mit „Sonic Frontiers“ im November dieses Jahres das neueste Abenteuer rund um den schnellsten Igel der Welt für die Konsolen und den PC.

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Sonic Team die Serie mit „Sonic Frontiers“ zu altem Glanz zurückführen. Ergänzend zur Präsentation des Open-World-Plattformers auf der Gamescom 2022 wandte sich Serien-Schöpfer Yuji Naka an die Community und beantwortete eine Frage, die sich der eine oder andere bereits seit einiger Zeit stellen dürfte: Warum kann Sonic eigentlich nicht schwimmen?

Wie der kreative Kopf hinter Sonic einräumte, war ihm zunächst gar nicht klar, dass Igel in der freien Wildbahn zu den guten Schwimmern gehören. Erst beim Besuch eines Tierparks in Deutschland habe er erfahren, dass Igel schwimmen können. Dies sei allerdings nicht der Grund, warum Sonic in den Videospielen nicht schwimmen kann. Stattdessen ging es Naka laut eigenen Angaben darum, einen Charakter zu erschaffen, der auch seine Schwächen hat.

„Ich habe zum ersten Mal gelernt, dass Igel schwimmen können, als ich ein Igelheim in Deutschland besuchte. Aber Sonic kann nicht schwimmen, weil ich dachte, es wäre besser für ihn, etwas zu haben, worin er als Charakter nicht gut ist“, führte Naka aus. „Im Sommer 2005 besuchte ich während meiner Geschäftsreise nach Deutschland ein Igelzentrum in der Stadt Leipzig. Ich erfuhr, dass Igel schwimmen können, als einer der Mitarbeiter des Zentrums mir erzählte, dass sie eine Rampe gebaut hätten, um Igeln zu helfen, an Land zu gelangen.“

Weitere Meldungen zum Thema:

„Sonic Frontiers“ erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

🦔Yes, I did not know that. I first learned that hedgehogs could swim when I visited a hedgehog shelter in Germany. But Sonic can’t swim because I thought it would be better for him to have something he is not good at as a character. #SonicTheHedeghog https://t.co/HGvOczOnHc

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) August 26, 2022