Returnal: GDC-Präsentation scheint die PC-Version zu bestätigen

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte zu einer möglichen PC-Umsetzung des Action-Titels "Returnal". Den wohl entscheidenden Hinweis auf die Portierung könnte die "Can We Do It with Particles?: VFX Learnings from Returnal" genannte Präsentation geliefert haben.

In den vergangenen Monaten wurden diverse Highlights der PlayStation Studios für den PC veröffentlicht – darunter „God of War“, „Spider-Man: Remastered“ oder Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“.

Nachdem Sony Interactive Entertainments Jim Ryan kürzlich noch einmal versicherte, dass weitere PC-Portierungen folgen werden, erreichten uns in den letzten Wochen immer wieder Berichte, in denen die Rede davon war, dass auch der knackige Action-Titel „Returnal“ von Housemarque für den PC umgesetzt wird.

Die endgültige Bestätigung könnte die „Can We Do It with Particles?: VFX Learnings from Returnal“ genannte Präsentation geliefert haben, die auf der GDC 2022 hinter verschlossenen Türen stattfand und erst jetzt Otto Normalverbrauchern zugänglich gemacht wurde. Hier wurden dem anwesenden Publikum Spielszenen aus „Returnal“ gezeigt, die auf einem PC liefen.

Housemarque hofft auf steigende Spielerzahlen

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, gibt es im Prinzip kaum noch Zweifel daran, dass „Returnal“ für den PC erscheinen wird. Beispielsweise wurde in den letzten Monaten immer wieder ein Steam-Datenbank-Eintrag aktualisiert, der mit dem Codenamen „Oregon“ versehen wurde.

Angegebene Parameter wie „Atropos“ oder „Tower of Sisyphus“ machten jedoch deutlich, dass wir es hier zweifelsohne mit der PC-Version von „Returnal“ zu tun haben. Darüber hinaus wiesen die Entwickler von Housemarque im April dieses Jahres darauf hin, dass man die Spielerzahlen von „Returnal“ weiter steigern möchte. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Aufnahme des Titels in Dienste wie PlayStation Plus Extra. Eine mögliche PC-Version könnte ebenfalls dafür sorgen, dass das knackige Abenteuer einer neuen Zielgruppe zugänglich gemacht wird.

Auch wenn die Gerüchte um die PC-Version von „Returnal“ bisher weder von Sony Interactive Entertainment noch von Housemarque kommentiert wurden, dürfte eine offizielle Ankündigung angesichts der sich verdichtenden Hinweise wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.

Returnal’s presentation from GDC on its VFX and particle work is really cool – but I enjoy the bonus it has of once again confirming the PC version. Debug, readout!

Link to presentation:https://t.co/slu0GIEu12 pic.twitter.com/xz4CUxqqU3 — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) September 5, 2022

