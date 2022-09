Marvel’s Midnight Suns: Der neue Termin steht endlich fest – Neuer Trailer und Prequel-Kurzfilme

Marvel Games, 2K Games und Firaxis Games haben den gestrigen Showcase auf der D23 Expo genutzt, um endlich einen offiziellen Erscheinungstermin für das kommende Taktikspiel „Marvel’s Midnight Suns“ anzukündigen.

Demnach wird das Abenteuer am 2. Dezember 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam und Epic Games Store) erscheinen, wobei die PlayStation 4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Fassungen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollen.

Eine außergewöhnliche Ansammlung an Helden

In „Marvel’s Midnight Suns“ werden die Spieler in die Rolle des neuen und anpassbaren Helden, The Hunter, schlüpfen, der ein mächtiges Team aus supernatürlichen Helden anführt, die sich den unheiligen Bedrohungen stellen und ein nie dagewesenes Abenteuer erleben.

Darüber hinaus wurden die „Prequel Shorts“ angekündigt, In diesen fünf Kurzfilmen soll die Hintergrundgeschichte zu „Marvel’s Midnight Suns“ erzählt werden. Dadurch kann man bereits erfahren, wie Lilith zur Mutter der Dämonen wurde und wie Superhelden wie Blae, Magik, Ghost Rider und Nico Minoru zusammenkamen, um den Trupp zusammenzustellen.

Damit man bereits einen Eindruck von den „Prequel Shorts“ erhält, hat man das Opening veröffentlicht. Die erste Episode soll am 31. Oktober 2022 auf dem Marvel Entertainment-YouTube-Kanal bereitgestellt werden. Daraufhin sollen sie im Wochenrhythmus erscheinen. Für die Animationen sind übrigens Sun Creature Studio und Digic Pictures verantwortlich.

Ein neuer Gameplay-Trailer gewährt uns auch einen weiteren Einblick in „Marvel’s Midnight Suns“:

