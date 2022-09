Valkyrie Elysium: Demo-Release steht bevor

Square Enix gab bekannt, dass am 15. September eine Demo von „Valkyrie Elysium“ erscheint. Damit dürft ihr das Action-Rollenspiel bereits morgen antesten. Sowohl auf PS5 als auch auf PS4 wird die Demoversion verfügbar sein.

Das komplette erste Kapitel ist enthalten. Wer sich später für den Kauf entscheidet, kann seine erzielten Fortschritte auf die Vollversion übertragen. Das geht allerdings nur, wenn ihr das Spiel für die selbe Plattform erwerbt.

Das erwartet euch

Bei der Entwicklung des Settings hat sich Soleil an der nordischen Mythologie orientiert. Die zentralen Themen sind der Tod der Menschheit und die Existenz der Götter.

Die serien-typischen Spezialangriffe und Kombinationen sind erneut dabei. Jedoch gibt es nun ein dreidimensionales und flinkes Kampfsystem, das die traditionellen Elemente auf die nächste Stufe bringt. Für eine stimmige Atmosphäre sorgt ein einmaliger Kunststil und spannende Musikstücke von Motoi Sakuraba, der bereits an früheren Teilen mitgewirkt hat. Auch an den Spielereihen „Tales Of“ und „Star Ocean“ war er beteiligt.

„Valkyrie Elysium“ kommt am 29. September für PS5 und PS4 in den Handel. Der Preis beträgt 69,99 Euro. Auch eine PC-Version wird erscheinen (via Steam), allerdings erst am 11. November.

Neben der Standard Edition könnt ihr für 84,99 Euro die Digital Deluxe Edition vorbestellen. Abgesehen vom Spiel ist eine Walkürenausrüstung und der Titel „Valkyrie Profile: Lenneth“ enthalten.

