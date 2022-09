Street Fighter 6: Mehr als 2 Stunden Gameplay von der TGS

„Street Fighter 6“ hatte in der vergangenen Woche während der Tokyo Game Show 2022 einen großen Auftritt. Die Charaktere wurden vorgestellt und auch die einen oder anderen Spieleindrücke bekamen die Fans zu Gesicht.

Eine sehr umfangreiche Gameplay-Präsentation steuerte inzwischen der YouTuber Justin Wong bei. Im Rahmen seiner Anspielsessions konnte er mehr als zwei Stunden Gameplay aufnehmen, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Closed Beta startet bald

Schon in der vergangenen Woche gab Capcom die vollständige Startliste mit Kämpfern bekannt, die eine Mischung aus klassischen, wiederkehrenden Gesichtern und neueren Recken enthält. Parallel dazu bestätigte das Unternehmen, dass am 7. Oktober eine Closed Beta für PS5 starten wird.

Als Charaktere der Beta wurden Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri und Ken genannt, sodass die Anspielpasse bereits einen guten Eindruck davon vermittelt, was Spieler im kommenden Jahr mit „Street Fighter 6“ erleben können.

Zu den neuen Features von „Street Fighter 6“ gehört unter anderem die Möglichkeit, für World Tour einen komplett eigenen Charakter zu erschaffen, wofür es verschiedene Anpassungsmöglichkeiten gibt. Über mehrere Seiten voller Optionen hinweg können Spieler Merkmale wie Körperform, Größe, Proportionen, Hautfarbe, Körperbehaarung und alle weiteren optischen Möglichkeiten anpassen.

„Street Fighter 6“ wird voraussichtlich im kommenden Jahr für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One an den Start gebracht. Wir konnten bereits einen Blick auf den Titel werfen. Unseren darauf aufbauenden Vorschaubericht lest ihr hier. Mehr zum Prügler erfahrt ihr in unserer wachsenden News-Auflistung zum kommenden Capcom-Spiel.

