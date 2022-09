PSN Store-Angebot: Deal der Woche für PS4 und PS5 freigeschaltet

Auf einen groß angelegten neuen Sale im PlayStation Store verzichtete Sony in dieser Woche, nicht aber auf einen neuen Deal of the Week. Auserkoren wurde mit „Horizon Forbidden West“ ein Spiel, das erst im Februar des laufenden Jahres auf den Markt kam. Interessenten können zwischen mehreren Versionen wählen.

Während die reine PS4-Fassung im Rahmen des Sales mit 49,69 Euro zu Buche schlägt, was einem Rabatt von 29 Prozent entspricht, sind es bei der PS5-Fassung 59,99 statt 79,99 Euro und somit 25 Prozent weniger.

Deluxe Edition im Angebot

Es ist nicht das erste Mal, dass „Horizon Forbidden West“ für diese Preise im PlayStation Store im Angebot ist. Schon im vergangenen August war der Titel mit identischen Beträgen in einem Sale vertreten. Doch es geht noch günstiger: Bei Amazon wird dieverkauft. Das PS4-Pendant

Ein weiterer Bestandteil des Deals of the Week im PlayStation Store ist die digitale Deluxe Edition von „Horizon Forbidden West“. Hier sank der Preis dank des Rabattes von 23 Prozent auf 69,29 Euro. Neben einem Zugriff auf die PS4- und PS5-Versionen des Titels umfasst die Deluxe Edition den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook, einen Comic und weitere digitale Zusatzinhalte im Spiel.

Im PlayStation Store warten viele ältere Angebote darauf, in Anspruch genommen zu werden. Dazu gehören 560 Angebote unter dem Label „Blockbuster-Spiele“, rund 460 Spiele und Deals unter 20 Euro sowie ein Indie-Sale mit mehr als 1000 Angeboten. In der Regel sind allerdings immer die gleichen Kandidaten abwechselnd im Angebot.

Falls euch vorerst die Bibliotheken von PlayStation Plus genügen: Seit Dienstag stehen die Neuzugänge für Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen bereit. Schon vor zwei Wochen kam es zur Freischaltung der Essential-Games, die nach der Inanspruchnahme dauerhaft erhalten bleiben und gespielt werden können, solange die PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

