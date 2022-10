Dead Space Remake: Die offizielle Gameplay-Enthüllung hat einen Termin

In den vergangenen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass ausgewählte Pressevertreter kürzlich die Möglichkeit hatten, einen ausführlichen Blick auf das Remake von „Dead Space“ zu werfen und den verantwortlichen Entwicklern von EA Motive Fragen zu der Neuauflage zu stellen.

Nachdem der in der Regel gut vernetzte Insider Tom Henderson in dieser Woche darauf hinwies, dass wir uns im Laufe des Monats Oktober über eine Gameplay-Enthüllung freuen dürfen, wurde das Ganze in Form eines Teasers nun auch offiziell bestätigt. Innerhalb kürzester Zeit gelang es der Community, die in dem Teaser platzierten Hinweise korrekt zusammenzusetzen und einen kurzen Clip aufzuspüren, an dessen Ende der Termin der Gameplay-Enthüllung zu sehen ist.

Allzu lange werden wir uns erfreulicherweise nicht mehr gedulden müssen. So erfolgt die Gameplay-Enthüllung des „Dead Space“-Remakes am kommenden Dienstag, den 4. Oktober 2022.

Entwickler versprechen neue Inhalte und sinnvolle Ergänzungen

In einem aktuellen Statement sprachen die verantwortlichen Entwickler der EA Motive Studios kürzlich noch einmal über die von ihnen verfolgten Pläne und versprachen, dass „Dead Space“ im Rahmen des Remakes diverse sinnvolle Verbesserungen und Erweiterungen spendiert bekommt. Unter anderem wird euch die Neuauflage genau wie Sony Santa Monicas „God of War“ aus dem Jahr 2018 in Form einer einzigen Sequenz präsentiert, bei der komplett auf Schnitte verzichtet wird.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass das Remake diverse optionale Missionen bieten wird, mit denen die Geschichten verschiedener Nebencharaktere, die im originalen „Dead Space“ (2008) lediglich am Rand behandelt wurden, vertieft werden. Auf diesem Wege werden laut Entwicklerangaben verschiedene Fragen zur Geschichte des Horror-Abenteuers beantwortet, die im Original noch offen blieben.

Das Remake von „Dead Space“ wird am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

