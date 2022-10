Dead Space: Video vergleicht Remake mit Original

Am gestrigen Abend wurde der erste Gameplay-Trailer zum Remake von „Dead Space“ veröffentlicht. Es dauerte nicht lange, bis die gezeigten Szenen mit entsprechendem Material aus dem Original verglichen wurden. Eine solche Gegenüberstellung erfolgt im unten eingebetteten Video des Youtubers „ElAnalistaDeBits“.

Nach dem Start des Clips überrascht zunächst einmal, welchen guten Eindruck das originale „Dead Space“ ganze 14 Jahre nach der Erstveröffentlichung macht, auch wenn deutlich erkennbar ist, dass sich hinsichtlich der technischen Möglichkeiten in den vergangenen Jahren einiges getan hat. Das gilt nicht zuletzt für die Gestaltung von Licht und Schatten, die zusammen mit der Darstellung von Rauch und Nebel eine bessere Atmosphäre ermöglichen.

Neues Maß an Immersion und Qualität, verspricht EA

Doch nicht nur die Grafik wurde verbessert. Auch an den Gameplaymöglichkeiten und an der Technik legten die Entwickler Hand an. So können Spieler ohne Schnitte und Ladezeiten das komplette Schiff erkunden, was zu einer „komplett ununterbrochenen Erfahrung“ führen soll, wie der Senior Producer Philippe Ducharme jüngst betonte.

„Das Remake bleibt der Vision des Originalspiels treu und bietet verbessertes Audio und gestochen scharfe, erschütternde Grafiken, die sorgfältig neu gestaltet wurden, um ein neues Maß an Immersion und Qualität hervorzurufen“, so Electronic Arts.

Hervorgerufen wurden allerdings auch Diskussionen, als die Preise des Remakes von „Dead Space“ bekannt wurden. 79,99 Euro werden für die PS5-Fassung fällig. Für 89,99 Euro bekommen Käufer die Digital Deluxe Edition, die das Basisspiel und fünf exklusive kosmetische Objekte (drei einzigartige Anzüge und zwei Anzugstexturen) enthält. Wer noch mehr ausgeben möchte, greift zur 275 Euro teuren Collector’s Edition.

„Dead Space“ wird am 27. Januar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in den weltweiten Handel gebracht. Nachfolgend ist das anfangs erwähnte Vergleichsvideo eingebettet:

