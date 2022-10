Persona 5 Royal: SEGA ist für die PS5-Version verantwortlich – Wenige Details zu den Anpassungen

Das Japano-Rollenspiel "Persona 5 Royal" wird in Kürze auch für die PlayStation 5 erscheinen. Inzwischen sind ein paar Details zu der Portierung bekannt geworden.

Ende der kommenden Woche werden auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC einmal mehr die Herzen gestohlen. Denn am 21. Oktober 2022 wird „Persona 5 Royal“ für eben diese Plattformen in den weltweiten Handel kommen.

Nuancierte Optimierungen

In einem aktuellen Interview mit der Famitsu, das vorab von ryokutya2089 veröffentlicht und von Persona Central übersetzt wurde, hat Shinji Yamamoto, ein Producer von Atlus, über die Portierung gesprochen.

Unter anderem haben wir endlich einige wenige Details zu den Anpassungen erhalten, die die Entwickler an der Neuauflage vorgenommen haben. Laut Yamamoto hat man einige „sehr feine Anpassungen“ gemacht, wodurch unter anderem die Anzahl an Trümmerteilen optimiert wurde, die bei jedem Modell wegfliegen. Effekte, Anzahl an Projektile und ähnliche Nuancen haben Anpassungen erhalten.

Des Weiteren wurde bestätigt, dass SEGA für die Portierung von „Persona 5 Royal“ verantwortlich ist. Dementsprechend ist es keine interne Arbeit seitens Atlus, auch wenn Yamamoto realisiert hat, wie schwierig eine Portierung für mehrere Plattformen ist.

Doch bereits in der Vergangenheit hatte sich Atlus für verschiedenste Projekte externe Unterstützung geholt. So wurde die PC-Portierung von „Catherine“ von SEGA Europe übernommen, während Artdink Corporation bei „Soul Hackers 2“, Technical Arts bei „Catherine: Full Body“ für die Nintendo Switch und Preapp Partners bei „Persona 4 Golden“ für Steam ausgeholfen hatten.

Quelle: WCCFtech

