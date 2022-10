„PS4 und PS5: Square Enix-Sale im PlayStation Store“

Im PlayStation Store ging ein weiterer Sale an den Start. In den Mittelpunkt rücken mehrere Spiele von Square Enix, die günstiger gekauft werden können.

Über den neuen Mittwochs-Sale im PlayStation Store, der einmal mehr zwei Wochen lang laufen wird, berichteten wir schon gestern. Allerdings hat die Angebote-Kategorie noch mehr zu bieten. Auch ein Square Enix-Sale wurde in die Wege geleitet.

Zu den neuen Angeboten gehört „Kingdom Hearts 3“. Für 48,99 statt 69,99 Euro können Spieler den Titel erwerben. Es ist ein Rabatt von 30 Prozent gegenüber der einstigen Preisempfehlung, was für ein mehrere Jahre altes Spiel recht wenig erscheint. Tatsächlich zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass „Kinddom Hearts 3“ auch im PlayStation Store schon für weniger als 20 Euro zu haben war und in mehreren Sales immerhin für 20,99 Euro. Bei Amazon sind es momentan 15,60 Euro.

Life is Strange, Star Ocean und mehr

Kommen wir zum nächsten Angebot: „Outriders“ ist ein weiterer Teil des neuesten Sales und für 24,99 statt 49,99 Euro vertreten. Das entspricht grob dem Preis, der zuvor bei vergleichbaren Aktionen aufgerufen wurde. Die PS5-Version auf Disk ist bei Amazon momentan

Ähnlich sieht es bei der „Life is Strange: True Colors – Deluxe Edition“ aus. Hier sind es zum fünften Mal in Folge 34,99 statt 69,99 Euro. Die „Final Fantasy 15: Royal Edition“ ist für 17,49 statt 34,99 Euro im Sale. PlayStation Plus-Mitglieder ab der Extra-Stufe können sich das Geld allerdings sparen, da der Titel in ihrer Bibliothek vorhanden ist. Auch die einzelnen Episoden können günstiger gekauft werden.

Zu den weiteren Deals gehören „Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy!“ für 15,99 statt 39,99 Euro, die „Star Ocean: IAF Digital Edition“ für 11,99 statt 29,99 Euro und „Black the Fall“ für 4,49 statt 14,99 Euro.

Insgesamt umfasst der Square Enix-Sale 28 Angebote, durch die sich Interessenten direkt im PlayStation Store klicken können. Die entsprechende Übersicht ist hier verlinkt.

Mehrere der Spiele im Sale sind ebenfalls in den PlayStation Plus-Bibliotheken vertreten und müssen nicht separat gekauft werden. Und das Angebot weitet sich immer mehr aus. Erst gestern wurden die Oktober-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Sie werden in der kommenden Woche freigeschaltet. Die Essential-Spiele für Oktober stehen seit der vergangenen Woche zum Download bereit.

