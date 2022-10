A Plague Tale Requiem: Erste Kopien und Story-Spoiler im Umlauf

In dieser Woche wandten sich die Entwickler der Asobo Studios an die Community und baten diejenigen, die bereits vor dem Release in den Genuss ihrer Kopie kamen, um Rücksicht und die Vermeidung von Spoilern.

Ein Appell, der leider keine Früchte trug. Stattdessen mehren sich auf den sozialen Plattformen die Bilder, auf denen erste Spieler beziehungsweise Spielerinnen ihre Kopie von „A Plague Tale: Requiem“ präsentieren. Leider nimmt dabei nicht jeder Rücksicht auf Nutzer, die sich noch ein paar Tage in Geduld üben müssen, was zu unschönen Story-Spoilern führt, die auf Youtube und anderen Plattformen auf unvorsichtige Nutzer warten.

Wer möglichst unbelastet an das Abenteuer herangehen möchte, sollte sich in den kommenden Tagen also entsprechend vorsichtig durch das Netz und die sozialen Plattformen bewegen.

Entwickler empfehlen das Warten auf den Day-One-Patch

„Wir bitten euch darum, anderen das Spiel nicht zu verderben, damit jeder die komplette Geschichte von Requiem genießen kann“, hieß es in der Mitteilung der Asobo Studios an die Community. „Uns liegt die Community sehr am Herzen und deshalb möchten wir, dass ihr alle jeden respektiert und einander das Spiel in vollen Zügen genießen lasst.“

Gleichzeitig legte das französische Studio allen Spielern und Spielerinnen, die „A Plague Tale: Requiem“ bereits vor dem offiziellen Release erhielten, den Rat ans Herz, die Veröffentlichung des Day-One-Updates abzuwarten, das diverse Anpassungen vornimmt und Fehler behebt. Nur mit dem Day-One-Update sei nämlich die volle Erfahrung gewährleistet.

„A Plague Tale: Requiem“ erscheint am 18. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Die Geschichte dreht sich um die beiden Geschwister Amicia und Hugo de Rune, die es nach den Geschehnissen von „A Plague Tale: Innocence“ in den Süden Frankreich verschlägt.

Dort suchen sie eine sagenumwobene Insel auf, auf der sich möglicherweise ein Heilmittel versteckt, mit dem Hugo von seiner gefährlichen Krankheit befreit werden kann.

