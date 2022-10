God of War Ragnarök: PS4-Version hat eine gewaltige Downloadgröße

God of War Ragnarök:

Während sich "God of War Ragnarök" mit Kratos-Schritten der Veröffentlichung nähert, sickerte die Downloadgröße der PS4-Version durch.

„God of War Ragnarök“ gehört wahrscheinlich zu den letzten großen First-Party-Spielen, die für die PS4 veröffentlicht werden. Allerdings lässt es das Kratos-Abenteuer auf der Last-Gen-Konsole noch einmal mächtig krachen – auch hinsichtlich der Größe.

Im Internet veröffentlichte Bilder verdeutlichen, dass die PS4-Version von „God of War Ragnarök“ auf eine Downloadgröße von 118,5 GB kommt, sodass eine Preloadphase hier durchaus sinnvoll erscheint.

Das nachfolgende Bild hat nicht die beste Qualität und ist auch keine offizielle Bestätigung. Allerdings ist zu erkennen, dass mit der PS4-Version von „God of War Ragnarök“ ein Schwergewicht zu erwarten ist.

Der Verfasser schreibt in seinem Tweet: „Dies ist die offizielle Größe von God of War Ragnarök auf PS4. Ich werde keine Spoiler veröffentlichen, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet.“

Este é o tamanho oficial de God Of War Ragnarok no PS4.

Não irei soltar spoiler, aguardei tanto esse momento.#GodOfWarRagnarok #GodOfWarRagnarök #GodofWar pic.twitter.com/Kg81M3uudh — NoeL (@lfnoelb) October 18, 2022

Es ist nicht bekannt, ob der Download den Day-One-Patch beinhaltet oder ob es sich um die Standard-Dateigröße des Titels handelt.

Verglichen mit der Dateigröße von „God of War“ aus dem Jahr 2018, die bei 45 GB lag, hat „God of War Ragnarök“ allerdings deutlich mehr auf den Rippen. SIE Santa Monica betonte bereits, dass das Spiel größer als geplant ausfiel. Spieler können somit eine Menge Inhalte erwarten. Offen ist noch, auf welche Größe es die PS5-Version des neusten Kratos-Abenteuers bringt.

„God of War Ragnarök“ wird am 9. November 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt gebracht. Vor dem Launch präsentiert Sony eine wöchentliche Videoreihe, die einen Blick hinter die Kulissen gewährt, wobei sich die erste Episode auf die Gestaltung der Geschichte konzentriert.

Eine Verschiebung müssen Fans übrigens nicht mehr befürchten: Sony Santa Monica Studio gab schon am 7. Oktober 2022 bekannt, dass „God of War Ragnarök“ den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, dass die Entwicklung inzwischen abgeschlossen ist und die Disk in die Massenproduktion gehen kann.

