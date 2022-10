God of War Ragnarök: Hinter den Kulissen des langersehnten Nachfolgers

Im neuesten Video zu „God of War: Ragnarök“ dürft ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen. Hier sprechen Senior Producer Ariel Angelotti, Lead Writer Rich Gaubert und Dialogue Designer Jodie Kupsco über die Gestaltung der Handlung.

„Der Druck war enorm“, sagt Angelotti gleich zu Beginn. Schließlich wollte das Team etwas erschaffen, was die Spieler genauso sehr wie „God of War“ aus dem Jahr 2018 lieben.

Zuerst wird die Geschichte des „God of War“-Reboots im Schnelldurchlauf erzählt. Danach widmen sich die Entwickler den Ereignissen des Nachfolgers, wobei sie immer wieder Bezug auf den ersten Teil nehmen. Somit sollen die Spieler auf den bevorstehenden Untergang der Götter vorbereitet werden.

Anschließend sehen wir verschiedene Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Macht euch anhand dessen ein Bild davon, wie die Arbeiten am Set ablaufen.

Zum Schluss teilt der Lead Writer mit: „Wir haben denke ich ein unglaublich vielseitiges Spiel. Sehr befriedigende Kämpfe, schöne und reichhaltige Landschaften zum Erkunden, herausragende Charakter-Darstellung und ein üppiger, bewegender Soundtrack. Es ist die Arbeit von hunderten enggierten Künstlern und sie alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen.“

Am 9. November kommt „God of War: Ragnarök“ für PS5 und PS4 auf den Markt. Zusätzlich erscheint an diesem Tag ein Konsolen-Bundle, das sich aus einer PS5 und dem Spiel zusammensetzt. Abgesehen davon bietet Sony noch einen Controller im „God of War“-Look an,

