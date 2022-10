God of War Ragnarök: Fällt größer aus als geplant – Entwickler dachten über eine Trilogie nach

Kurz vor dem Release des Nachfolgers blickten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios noch einmal auf die Arbeiten an "God of War: Ragnarök" zurück. Wie es unter anderem heißt, wurde zwischenzeitlich darüber nachgedacht, die Geschichte der nordischen Mythologie in Form einer Trilogie zu erzählen.

Im Laufe des gestrigen Tages ermöglichten uns die Entwickler der Sony Santa Monica Studios mit einem Video einen Blick hinter die Kulissen des ambitionierten Action-Titels „God of War: Ragnarök“.

Ergänzend dazu sprach das Studio noch einmal über die Arbeiten am Nachfolger und wies in Person von Lead-Writer Richard Gaubert darauf hin, dass nicht von Anfang an fest stand, dass die Geschichte in der nordischen Mythologie mit zwei Spielen abgeschlossen wird. Stattdessen dachte das Studio zwischenzeitlich über eine Trilogie nach. Den Ausschlag gaben hier die Aussagen eines alten Bekannten.

„Wir haben viel darüber diskutiert, ob die Geschichte in der nordischen Mythologie eine Trilogie werden oder aus nur zwei Spielen bestehen sollte. Für beide Ansätze gab es offensichtliche Vor- und Nachteile. Daher haben wir darauf gewartet, dass Corey Barlog sich einmischte, und er tat es. Er sagte: ‚Lasst es uns in zwei machen'“.

Viele wichtige Elemente der Geschichte mussten abgedeckt werden

Ariel Angelotti, der als Narrative-Senior-Producer an der Geschichte von „God of War: Ragnarök“ arbeitete, führte aus: „Die Konsequenz daraus ist, wie man die Geschichte in einem Spiel zusammenfasst und Ragnarök gerecht wird. Wie haben wir einen großen Moment am Ende und wie schließen wir all diese Fäden ab? Das Spiel fällt größer aus, als wir es uns ursprünglich gedacht haben. Es gibt viele wichtige Story-Momente, die wir abdecken mussten.“

Auch komplett neue Charaktere, die zunächst gar nicht geplant waren, wurden laut Angelotti erschaffen und werden „zu einem epischen Finale beitragen“. Gaubert ergänzte, dass er sich schon jetzt auf die Reaktionen und das Feedback der Spieler beziehungsweise Spielerinnen freut: „Es wird viel passieren. […] Wir werden die Antworten auf viele Fragen liefern, die der erste Titel aufgeworfen hat.“

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich sein und laut Entwicklerangaben auch beleuchten, wie sich die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Atreus und Kratos entwickelt.

