UK-Charts: PS5 im September an der Spitze – Alle Konsolen legten zu

In regelmäßigen Abständen versorgt uns Christopher Dring von GamesIndustry.biz mit interessanten Statistiken und Zahlen zum britischen Konsolenmarkt.

In einem aktuellen Tweet wies Dring darauf hin, dass im vergangenen Monaten alle drei Konsolen zulegen konnten. Vor allem die Xbox Series X profitierte im September von neuen Auslieferungen. Ohne genaue Zahlen zu nennen, führte Dring aus, dass sich die PlayStation 5 im letzten Monat genau wie im August die Spitze der britischen Hardware-Charts sicherte.

„Für die Konsolenverkäufe war der September ein wirklich starker Monat. In ganz Großbritannien verzeichneten alle drei Konsolen einen Verkaufssprung. Die Lagerbestände der Xbox Series X erfuhren einen starken Schub. Die PlayStation 5 belegte den ersten Platz. Ähnliche Meldungen höre ich von anderen Märkten“, so Dring.

Erst kürzlich erreichte die PlayStation 5 in Großbritannien den nächsten Meilenstein und verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal. Auf der Insel benötigte Sonys aktuelle Konsole für diesen Meilenstein gerade einmal 98 Monate. Schneller verkauften sich in Großbritannien lediglich die PlayStation 4, die PlayStation 2 und Nintendos Wii.

Laut Dorian Bloch, dem Leiter von GfK Chart-Track, wäre für die PlayStation 5 sogar ein neuer Rekord drin gewesen. Allerdings verhinderten die Lieferengpässe, mit denen die PlayStation 5 genau wie die Xbox Series X lange Zeit zu kämpfen hatte, dass die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten in Großbritannien schneller erreicht wurde.

Weitere Meldungen zum Thema:

Unbestätigten Berichten zufolge könnten die Lieferengpässe der PlayStation 5 im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) endlich ein Ende haben, da Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment im kommenden Fiskaljahr 30 Millionen Konsolen ausliefern möchten. Dies berichtete zumindest der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson.

September was a really strong month for console sales. Across the UK, all three consoles saw a jump in sales. There was a big surge in Xbox Series X stock. PS5 holds the No.1 spot. I am hearing similar stories across other markets, too

— Christopher Dring (@Chris_Dring) October 18, 2022