Resident Evil Showcase: Ab 0 Uhr – Verfolgt das Event bei uns im Livestream

Nach dem gestrigen „Silent Hill“-Event, auf dem unter anderem das Remake zu „Silent Hill 2“ offiziell angekündigt wurde, geht es bereits heute Nacht weiter.

So kündigte der japanische Publisher Capcom vor wenigen Tagen ein großes „Resident Evil“-Showcase an, das um Mitternacht deutscher Zeit starten wird. Wer live dabei sein möchte, darf sich natürlich über einen obligatorischen Livestream freuen. Diesen haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden.

Doch worauf dürfen wir uns im Rahmen des Showcase im Detail freuen? Offiziell bestätigt wurden bisher nur zwei kommende „Resident Evil“-Titel, die heute Nacht zu sehen sein werden.

Ein Blick auf das Remake von Resident Evil 4

Zum einen möchte uns Capcom die am 28. Oktober 2022 erscheinende „Resident Evil Village: Gold-Edition“ näher vorstellen. Neben dem Hauptspiel von „Village“ werden hier neue Charaktere für den Mercenaries-Modus und die Story-Episode „Shadows of Rose“ geboten. In dem DLC schlüpfen wir 16 Jahre nach den Geschehnissen von „Village“ in die Rolle von Ethans Tochter Rose und gehen in der Third-Person-Perspektive den düsteren Geheimnissen der Familie Winters auf den Grund.

Ebenfalls bestätigt wurde eine Präsentation des „Resident Evil 4“-Remakes, das im März 2023 unter anderem für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird. Wie „PlayStation Game Size“ unter Berufung auf die Meta-Daten des Livestreams berichtete, wird das Event rund 57 Minuten lang sein.

Dies dürfte dafür sprechen, dass noch weitere Präsentationen beziehungsweise Ankündigungen geplant sind. In wenigen Stunden wissen wir mehr.

