Star Wars Jedi Survivor: Neue Details im Dezember und Entwicklung auf Kurs

Den Angaben von Jeff Grubb zufolge wird Electronic Arts im Dezember damit beginnen, über das kommende „Star Wars Jedi: Survivor“ zu sprechen. Demnach macht das Spiel gute Fortschritte und ist auf dem besten Weg, im März 2023 auf den Markt zu kommen.

In einem Gespräch mit Game Mess betonte der Insider und Journalist, dass EA einen festen Plan für das Spiel hat und weitere Informationen kurz vor der Veröffentlichung stehen.

Release im März 2023?

„Sie werden im Dezember damit beginnen, sich damit zu befassen, und dann direkt mit der Veröffentlichung beginnen. Es gibt im Moment kein Problem mit dem Spiel. Wer weiß, vielleicht ändert sich ja noch etwas, aber im Moment gibt es kein Problem – das war immer der Plan“, so Grubb.

Während zu „Star Wars Jedi: Survivor“ noch kein Termin kommuniziert wurde, behauptete Grubb im vergangenen August, dass der Titel im März 2023 auf den Markt gebracht wird. Da sich das Jahr langsam dem Ende zuneigt, sollte die offizielle Ankündigung des Termins bald erfolgen, sofern Electronic Arts beziehungsweise Respawn Entertainment tatsächlich auf diesen Zeitraum abzielen.

Neben der Entwicklung von „Star Wars Jedi: Survivor“ arbeitet Respawn Entertainment an mehreren anderen Projekten innerhalb des „Star Wars“-Universums.

In diesem Zusammenhang hieß es in einem Blog-Post von EA im Januar dieses Jahres: „Game Director Stig Asmussen und sein Team im Studio arbeiten bereits am nächsten Spiel der Action-Adventure-Serie Star Wars Jedi.“

Ebenfalls soll sich ein „Star Wars“-Ego-Shooter-Spiel in der Entwicklung befinden, wobei die Produktion von Peter Hirschmann, Game Director bei Respawn Entertainment, geleitet wird.

„Star Wars Jedi: Survivor“ befindet sich derzeit für PS5, PC und Xbox Series X/S in der Entwicklung. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

