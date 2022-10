Pathfinder – Wrath of the Righteous: Zweiter Season Pass mit drei weiteren DLCs angekündigt

Pathfinder - Wrath of the Righteous:

Für das Rollenspiel "Pathfinder: Wrath of the Righteous" wurde ein zweiter Season Pass mit drei weiteren DLCs angekündigt. Erste Details wurden bereits mitgeteilt.

Am heutigen Abend haben die zuständigen Entwickler von Owlcat Games einen zweiten Season Pass mitsamt drei weiterer Premium-DLCs für das Rollenspiel „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ angekündigt.

Demnach wird man neue Freunde und Feinde, Gefahren und Belohnungen erleben. Wie Creative Director Alexander Mishulin in der Pressemeldung mitteilte, hat man auch „weitreichende Pläne für zukünftige Updates und neue Inhalte.“ Deshalb hat man auch weiterhin ein eigenes Team im Studio, das ausschließlich Inhalte für „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ entwickelt.

Drei weitere DLCs im Anmarsch

Mit dem vierten DLC wird ein neuer Begleiter für die Truppe des Knight Commanders sowie eine neue spielbare Klasse hinzugefügt. Dabei handelt es sich um den ständig wechselnden Shifter, der die Aspekte verschiedener wilder Bestien annehmen kann. Zudem wird man in die Geheimnisse von Old Sarkoris eintauchen.

Im fünften DLC startet wiederum eine neue eigenständige Kampagne, die nach dem Ende von „Through the Ashes“ ansetzt. Dazu heißt es von offizieller Seite:

„Ein neuer Dämonenkönig mit Horden an gefrorenen Minions steigt aus den Tiefen des Abyss empor. Wenn der Knight Commander anderswo beschäftigt ist, was macht dann eine Gruppe normaler Abenteurer ohne jegliche mystischen Kräfte? Die Erweiterung bietet eine Geschichte von sechs bis sieben Stunden, die eigenständig oder mit dem Helden aus dem ‚Through the Ashes‘-DLC weitergespielt werden kann. Nach Abschluss öffnet sich ein neuer Dungeon in der Hauptkampagne, der vom Knight Commander untersucht werden kann.“

Abschließend wird der sechste DLC den Knight Commander nach Kenabres zurückführen. Es wird in der heruntergebrannten und wieder aufgebauten Stadt ein Fest abgehalten und der Knight Commander wird als Ehrengast eingeladen. Somit kann man abseits des Schlachtfelds Zeit mit den Begleitern verbringen und vielleicht ein ganz besonderes Date erleben. Jedoch ist der Krieg noch nicht beendet, was man an den verborgenen Geheimnissen der Stadt erkennt.

Ein neues Video zeigt noch einmal die Pläne der Entwickler für „Pathfinder: Wrath of the Righteous“:

