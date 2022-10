Modern Warfare 2: Große Downloads nötig – Disc umfasst lediglich 70 MB an Daten

Aktuellen Berichten zufolge werdet ihr euch vor dem Start von "Call of Duty: Modern Warfare 2" mit mehreren umfangreichen Downloads arrangieren müssen. Auf der Disc werden sich nämlich nicht einmal die Daten der Einzelspieler-Kampagne befinden.

"Call of Duty: Modern Warfare 2" setzt einen umfangreichen Download voraus.

In dieser Woche erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ der neueste Shooter aus dem Hause Infinity Ward für die Konsolen und den PC.

Aktuellen Berichten zufolge werden auch Spieler und Spielerinnen, die den Shooter auf Disc erwerben, zunächst umfangreiche Downloads über sich ergehen lassen müssen, ehe sie sich in das Getümmel stürzen können. So kamen die Redakteure von MP1st bereits in den Genuss ihrer Disc-Version und können bestätigen, dass auf der Disc von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ lediglich ein knapp 70 Megabyte großer Download zu finden ist, mit dem das Spiel aktiviert wird.

Oder anders ausgedrückt: Neben dem Multiplayer muss auch die Einzelspieler-Kampagne komplett heruntergeladen werden. Selbiges gilt für ein großes Day-One-Update.

Modern Warfare 2 belegt reichlich freien Speicher

Wie MP1st ausführte, bringt es das Day-One-Update auf einen 40 Gigabyte großen Download, der dazu führt, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auf eurer PlayStation 5 152 Gigabyte an freiem Speicherplatz belegt. Zur Xbox Series X/S-Version des Shooters machte MP1st keine Angaben, hier dürften sich die Download- und Installationsgrößen allerdings in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Die Kampagne von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ knüpft an die Geschehnisse des Vorgängers aus dem Jahr 2019 an und feiert die Rückkehr des legendären Teamleiters Captain John Price, der sich mit seiner Spezialeinheit der Erfüllung gefährlicher Missionen verschrieben hat.

Neben der obligatorischen Einzelspieler-Kampagne umfasst der neue Shooter von Infinity Ward eine umfangreiche kompetitive Online-Mehrspieler-Komponente sowie den Special-Ops-Spielmodus, in dem ihr euch mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenschließt und euch an kooperative Missionen und Herausforderungen wagt.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2:

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am morgigen Freitag, den 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren