Killer Klowns from Outer Space: Neuer Trailer hebt die Gemeinsamkeiten mit dem Film hervor

Mit "Killer Klowns from Outer Space" wird ein weiterer bekannter Horror-Film in Form eines asymmetrischen Multiplayer-Titels umgesetzt. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird auf die Gemeinsamkeiten zwischen dem Film und dem Videospiel eingegangen.

"Killer Klowns from Outer Space: The Game" erscheint 2023.

Im August dieses Jahres kündigten die Entwickler von Teravision Games „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ für die Konsolen und den PC an. Spielerisch tritt man hier in die Fußstapfen von Titeln wie „Friday The 13Th: The Game“ und wird euch eine klassische asymmetrische Mehrspieler-Erfahrung bieten.

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, geht es Teravision Games bei „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ darum, die Atmosphäre des Kult-Horror-Streifens so gut wie möglich einzufangen. In einem frisch veröffentlichten Trailer geht das Indie-Studio noch einmal auf dieses Vorhaben ein und stellt euch die Gemeinsamkeiten zwischen dem 1988 veröffentlichten Film und dem kommenden Videospiel vor.

Wie sich dem Trailer entnehmen lässt, dürfen sich Fans des Films auf ein Wiedersehen mit verschiedenen bekannten Schauplätzen freuen.

Überlebende treffen auf tödliche Clowns

In „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ treten zwei Teams gegeneinander an. Das erste Team setzt sich aus drei Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammen, die in die Rolle der drei tödlichen Clowns schlüpfen und Jagd auf die Bewohner der Stadt machen. Die Überlebenden wiederum schließen sich zu einem Team, bestehend aus sieben Teilnehmern, zusammen und versuchen, die durchtriebenen Pläne der Clowns zu durchkreuzen.

„Es ist ein absolutes Muss, am nächsten Kapitel einer so ikonischen Horror-IP wie Killer Klowns zu arbeiten. Insbesondere die Chance, mit den ursprünglichen Schöpfern des Films zusammenzuarbeiten und sie mit einem unglaublich talentierten Entwicklungsteam wie Teravision zusammenzubringen“, kommentierte Designer Randy Greenback die Ankündigung des Multiplayer-Titels.

Related Posts

„Killer Klowns from Outer Space: The Game“ erscheint 2023 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Weitere Meldungen zu Killer Klowns from Outer Space.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren