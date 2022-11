Silent Hill: Stellenausschreibungen deutet auf ein weiteres unangekündigtes Projekt hin

Allem Anschein nach arbeitet Konami intern an einem neuen und bisher unangekündigten "Silent Hill"-Projekt. Das lassen zumindest aktuelle Stellenausschreibungen des japanischen Publishers vermuten.

Arbeitet Konami an einem unangekündigten "Silent Hill"?

Im vergangenen Monat ermöglichte uns Konami einen ausführlichen Blick auf die Zukunft der „Silent Hill“-Reihe und kündigte gleich mehrere neue Projekte an.

Darunter das ambitionierte Remake zum 2001 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Silent Hill 2“, das sich bei den „The Medium“- und „Blair Witch“-Machern von Bloober Team in Entwicklung befindet. Wie sich in diesen Tagen abzeichnet, könnte Konami an einem weiteren „Silent Hill“-Projekt arbeiten, das aktuell noch auf seine offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung wartet.

Dies lassen zumindest aktuelle Stellenausschreibungen vermuten, auf die Konami via Twitter hinwies. Interessant ist, dass hier vor allem die „Silent Hill“-Reihe explizit hervorgehoben wurde. „Wir haben eine spezielle Seite für die Rekrutierung von Entwicklern von High-End-Spielen eingerichtet, einschließlich der Silent Hill-Serie“, so Konami.

Orientiert sich Konami an der Resident Evil-Franchise?

Worauf sich die Stellenausschreibungen von Konami im Detail beziehen, bleibt abzuwarten, da sich die Verantwortlichen des japanischen Publishers zu diesem Thema bisher nicht äußern wollten. Geht es nach dem Industrie-Insider „AestheticGamer“ alias „Dusk Golem“, dann könnte sich Konami bei der Wiederbelebung der „Silent Hill“-Franchise an der Entwicklung der „Resident Evil“-Reihe in den vergangenen Jahren orientieren.

Sollten sich diese Vermutungen bewahrheiten, dann ist laut dem Insider damit zu rechnen, dass uns zukünftig mindestens ein neuer „Silent Hill“-Titel pro Jahr ins Haus steht. „Wenn sie das durchziehen wollen, müssten sie in diesem Zeitraum mit der Entwicklung eines neuen Silent Hill-Spiels beginnen, da die Entwicklung von Spielen heutzutage zwischen drei und fünf Jahren dauert“, führte „Dusk Golem“ aus.

Zu den im vergangenen Monaten angekündigten „Silent Hill“-Projekten gehören neben dem eingangs erwähnten Remake von „Silent Hill 2“, das mysteriöse „Silent Hill: Townfall“, das vom schottischen Indie-Studio No Code entwickelt wird, sowie „Silent Hill f“, das auf Japan als Setting setzt.

