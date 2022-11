Marvel’s Guardians of the Galaxy: Spielerzahlen erreichen den nächsten Meilenstein

Marvel's Guardians of the Galaxy:

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts der Embracer Group wurde unter anderem auf das im Herbst 2021 veröffentlichte "Marvel's Guardians of the Galaxy" eingegangen. Laut Crystal Dynamics- und Eidos Montreal-CEO Phil Rogers erreichte der Action-Titel hinsichtlich der Spielerzahlen kürzlich den nächsten Meilenstein.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" konnte die Absatzprognosen nicht erfüllen.

Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichten Square Enix und die Entwickler von Eidos Montreal den Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ für die Konsolen und den PC.

Auch wenn das unterhaltsame Abenteuer sowohl von den Kritikern als auch der Community recht positiv aufgenommen wurde, räumte Square Enix bereits wenige Monate nach dem Release ein, dass die internen Absatzerwartungen nicht erfüllt wurden. Konkrete Verkaufszahlen wurden im Zuge dieser Mitteilung allerdings nicht genannt.

Wie Phil Rogers, der CEO von Crystal Dynamics und Eidos Montreal, im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen der Embracer Group, die die westliche Entwicklungssparte von Square Enix im Mai dieses Jahres übernahm, bestätigte, ist er trotz allem stolz auf sein Team und die Erfahrung, die mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ abgeliefert wurde.

Möglicher Nachfolger weiter in der Schwebe

Zumal die Veröffentlichung über Abo-Angebote wie den Xbox Game oder PlayStation Plus dazu führte, dass „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ einer größeren Zielgruppe zugänglich gemacht werden konnte. Wie Rogers ausführte, wurde der Action-Titel mittlerweile von acht Millionen Nutzern gespielt. „Eigentlich bin ich gerade erst vor ein paar Tagen nach Montreal zurückgekehrt. Das Team ist sehr stolz auf das Spiel, das sie entwickelt haben, und es ist jetzt auch sehr aufregend, wie wir es in unserer eigenen Geschäftseinheit kommerziell vorantreiben“, so Rogers.

Wie es mit der Marke weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Unbestätigten Berichten zufolge sollen „Marvel’s Avengers“ und „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ nämlich für Verluste in Höhe von 200 Millionen US-Dollar verantwortlich sein. Sollten sich diese Zahlen bewahrheiten, dürften sie auch der Embracer Group nicht entgangen sein, was die Frage aufwirft, ob überhaupt mit einem Nachfolger zu rechnen ist.

Weitere Meldungen zum Thema:

Die Verantwortlichen der Embracer Group wollten sich zu diesem Thema bisher nicht äußern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Guardians of the Galaxy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren