Tekken 8: Enthüllung auf den The Game Awards 2022 offenbar bestätigt

Offenbar wird der kommende Fighting-Titel "Tekken 8" in der Tat auf den The Game Awards 2022 vorgestellt. Dies lässt zumindest ein PR-Kit vermuten, das dem Twitch-Streamer "AvoidingThePuddle" zugeschickt wurde.

Im September dieses Jahres bereitete Bandai Namco Entertainment der Wartezeit der Fans endlich ein Ende und stellte den Fighting-Titel „Tekken 8“ mit einem ersten Video offiziell vor.

Nachdem sich bereits im Sommer die Hinweise verdichteten, dass „Tekken 8“ zu den Titeln gehören könnte, die auf den The Game Awards 2022 in der kommenden Woche vorgestellt werden, sorgte der Twitch-Streamer „AvoidingThePuddle“ nun für die vermeintliche Bestätigung. Dieser teilte nämlich ein Foto, auf dem ein PR-Kit mit dem Hinweis auf eine Enthüllung auf den The Game Awards 2022 zu sehen ist.

Der diesjährige Ableger des Events findet am 8. Dezember 2022 statt und wird wie gehabt von Geoff Keighley moderiert. Versprochen werden nicht weniger als 50 Spiele, die auf ihre Präsentation beziehungsweise Ankündigung warten.

Erfolgt der Release bereits 2023?

Wann „Tekken 8“ erscheinen wird, wollte Bandai Namco Entertainment bisher zwar nicht bestätigen, wies in einer Investorenkonferenz zu den letzten Geschäftszahlen allerdings darauf hin, dass derzeit ein Release im Geschäftsjahr 2023 angepeilt wird. „Wir planen eine große Anzahl von Projekten. Tekken 8 befindet sich ebenfalls in der Entwicklung mit dem Ziel, im Geschäftsjahr 2023 oder später auf den Markt zu kommen“, hieß es hierzu.

„Tekken 8“ entsteht auf Basis der Unreal-Engine 5 und wird laut offiziellen Angaben von Grund auf neu entworfen. Oder anders ausgedrückt: Keine der Assets, die noch beim erfolgreichen Vorgänger zum Einsatz kamen, werden wiederverwendet. Die Geschichte von „Tekken 8“ wird sich übrigens auf den Vater-Sohn-Showdown zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama fokussieren.

„Tekken 8“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

