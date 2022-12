Crash Bandicoot: Ankündigung auf den Game Awards noch einmal angedeutet

In der kommenden Nacht werden im Zuge der Game Awards nicht nur allerhand Spiele ausgezeichnet. Auch zu mehreren Enthüllungen und Ankündigungen wird es kommen.

„Star Wars Jedi: Survivor“, „Tekken 8“ und „Final Fantasy 16“ stehen auf der Liste. Und auch ein weiteres Spiel scheint in trockenen Tüchern zu sein. So mehren sich die Hinweise darauf, dass in wenigen Stunden das nächste „Crash Bandicoot“ offiziell gemacht wird.

Ein erster Hinweis auf die Ankündigung während der Vergabe der Game Awards erfolgte bereits im vergangenen Oktober, als Activision spezielle „Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack“-Boxen an Influencer verschickte. Auf der: „Hungrig nach mehr? Probiert unsere neue Wumpa Pizza für $12.08““, was offensichtlich eine Anspielung auf den 8. Dezember 2022 war – dem Tag der Game Awards.

Vor mehreren Stunden folgte auf dem offiziellen Twitter-Account von „Crash Bandicoot“ der nächste Hinweis: „Also, was macht ihr morgen?“, heißt es dort. Es ist eine Frage, die unverzüglich vom Moderator der Game Awards 2022 beantwortet wurde. Geoff Keighley sei mit dem Hosting der Show beschäftigt.

Zufällig erfolgen solche Anspielungen sicherlich nicht, sodass die Vorstellung eines neuen „Crash Bandicoot“ in wenigen Stunden sehr plausibel klingt. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um „Crash Bandicoot: Wumpa League“, über das wir erst kürzlich berichteten.

Die mutmaßliche Ankündigung von „Crash Bandicoot“ wird von der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft überschattet, was die Frage aufkommen ließ, ob ein neuer Titel auch die PlayStation-Konsolen unterstützen würde. Eine exklusive Ankündigung von „Crash Bandicoot“ für Xbox-Konsolen und PC würde zum jetzigen Zeitpunkt allerdings Sonys Argumentation stärken, sodass eine solche Entscheidung eher unwahrscheinlich wirkt.

Einst verantwortlich zeichnete sich für die Entwicklung der Reihe das mittlerweile zu PlayStation gehörende Studio Naughty Dog. Schon im vergangenen Jahr wurde klargestellt, warum man sich aus der Entwicklung zurückzog.

