Forspoken: Umfangreiches Gameplay-Video erscheint noch diese Woche

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, dürfen wir uns noch in dieser Woche auf neue Eindrücke zu Square Enix' Rollenspiel "Forspoken" freuen. So wird am morgigen Freitag Abend ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das euch mehr als zehn Minuten frischer Spielszenen liefern wird.

Nach einer weiteren Verschiebung ist das ambitionierte Rollenspiel „Forspoken“ mittlerweile für eine PlayStation 5- und PC-Veröffentlichung im Januar vorgesehen.

Um euch das Abenteuer aus dem Hause Luminous Productions noch einmal näherzubringen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, werden Sony Interactive Entertainment und Square Enix in dieser Woche ein weiteres umfangreiches Gameplay-Video zu „Forspoken“ zur Verfügung stellen. Dieses bringt es laut offiziellen Angaben auf eine Laufzeit von knapp elf Minuten und wird uns einen ausführlichen Blick auf das Rollenspiel ermöglichen.

Das besagte Gameplay-Video wird am morgigen Freitag, den 9. Dezember 2022 um 19 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Youtube-Kanal von PlayStation zur Verfügung gestellt.

Rettet die magische Welt von Athia

In „Forspoken“ schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin Frey Holland, die eigentlich nur versucht, ihr Leben in New York zu leben. Eines schicksalsträchtigen Tages verschlägt es Frey allerdings in die mystische Welt von Athia – mit einem Armband an ihrem Handgelenk, das sie in die Lage versetzt, magische und übernatürliche Fähigkeiten einzusetzen. Schnell stellt sich heraus, dass Athia von einer düsteren Bedrohung heimgesucht wurde. So verwandelt der sogenannte Bruch die Menschen in Monster und droht, die ehemals friedliche Welt komplett zu zerstören.

„Der Bruch hat jedoch keinen Einfluss auf Frey und da sie verzweifelt nach Antworten sucht, erklärt sie sich zögerlich bereit, den letzten verbleibenden Bürgern Athias zu helfen, die Frey als ihre einzige Hoffnung sehen. Freys Reise durch dieses fremde und heimtückische Land führt sie tief in das Herz der Korruption, in dem sie gegen monströse Kreaturen kämpfen, sich den mächtigen Tantas stellen und Geheimnisse aufdecken muss, die etwas ganz Anderes im Inneren erwecken“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Forspoken“ erscheint am 24. Januar 2023.

11-minute Forspoken stream shows off new gameplay this Friday, Dec 9 @ 10am PT / 6pm GMT. Watch here: https://t.co/WoFsZtDU2Z pic.twitter.com/aiRTVApngT — PlayStation (@PlayStation) December 7, 2022

