The Game Awards 2022: Typ stürmt bei GOTY-Award die Bühne, wird verhaftet

Die The Game Awards 2022 waren auch in diesem Jahr wieder recht unterhaltsam. Neben Auftritten von Hozier und Halsey sowie einem kleinen Skit mit dem Host Geoff Keighley und Animal von den Muppets gab es zum Schluss der Veranstaltung noch einen seltsamen Auftritt, der die Zuschauenden jedoch recht verwirrt zurückließ.

Beim letzten Award, dem „Game of the Year“, schlich sich ein Unbekannter mit den Entwicklern von „Elden Ring“ auf die Bühne und übernahm dreist das Mikrofon.

Auftritt ließ Zuschauer und Entwickler verwirrt zurück

Am Ende der rund vierstündigen Show konnte sich FromSoftwares „Elden Ring“ als „Game of the Year“ gegen die Konkurrenz in Form von „A Plague Tale: Requiem“, „God of War: Ragnarök“, „Horizon: Forbidden West“, „Stray“ und „Xenoblade Chronicles 3“ durchsetzen. Als sich Hidetaka Miyazaki mit einigen anderen Mitgliedern des Entwicklerteams auf den Weg zur Bühne machte, um die Auszeichnung abzuholen, schlich sich ein Unbekannter einfach mit dazu. Der seltsame Auftritt ist in dem unten verlinkten Video ungefähr ab 3 Stunden und 50 Minuten zu sehen.

Während das Team seine Dankesrede hielt, stand die unbekannte männliche Person lange im Hintergrund, positionierte sich jedoch mehrfach neu, um immer wieder von der Kamera eingefangen zu werden. Als die Entwickler bereits von der Bühne gehen wollten, übernahm der Unbekannte kurzerhand das Mikrofon, um seine eigene, verwirrende Nachricht zu senden: „Ich möchte mich kurz bei allen bedanken und sagen, dass ich diesen Preis meinem reformierten orthodoxen Rabbi, Bill Clinton, verleihen möchte. Vielen Dank an alle.“

Als die Kamera wegschwenkte, konnte man sehen, dass die Person von mehreren Sicherheitsleuten von der Bühne begleitet wurde. Wie Geoff Keighley später über Twitter mitteilte, wurde die Person mittlerweile verhaftet. Die Community reagiert gespalten auf den Zwischenfall. Einige Zuschauer geben zu bedenken, dass der Bühnenstürmer auch ein großes Sicherheitsrisiko hätte bedeuten können. Andere fragen sich, warum es die Person überhaupt auf die Bühne geschafft hat und ob für solche Fälle keine Security bereitstand. Andere sehen in dem kuriosen Auftritt nur einen harmlosen Scherz und fordern, dass der Unbekannte wieder freigelassen wird.

