The Witcher 3 Wild Hunt: Zu dieser Uhrzeit wird die PS5-Version freigeschaltet

Den Abschluss des Videospieljahres 2022 versüßen uns die Entwickler von CD Projekt mit einem umfangreichen Upgrade beziehungsweise einer Next-Gen-Fassung des erfolgreichen Fantasy-Rollenspiels „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Wie bereits bekannt gegeben wurde, wird das technische und spielerische Upgrade ab dem 14. Dezember 2022 verfügbar sein. Via Twitter stellte CD Projekt eine Grafik zur Verfügung, der sich entnehmen lässt, zu welcher Uhrzeit das Upgrade freigeschaltet wird. Auf der PlayStation 5 wird es hierzulande in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2022 um Punkt Mitternacht so weit sein.

Die Xbox Series X/S-Version und der PC folgen um 1 Uhr unserer Zeit.

In den vergangenen Wochen ging CD Projekt etwas näher auf die gebotenen Verbesserungen ein und gab zum einen bekannt, dass mit dem Next-Gen-Upgrade neue Features wie die Cross-Progression, exklusive Zugänglichkeits-Funktionen, neue Fähigkeiten für Plötze oder ein reduzierter Fallschaden Einzug halten. Auch die sogenannten Klon-NPCs, die in den Zwischensequenzen oder der Spielwelt auftauchten, gehören mit dem Upgrade der Vergangenheit an.

Hinzukommen technische Optimierungen wie eine höhere Auflösung auf den Konsolen, ein Foto-Modus oder eine Ray-Tracing-Unterstützung. Anbei die offizielle Übersicht über die grafischen und technischen Neuerungen.

Solltet ihr „The Witcher 3: Wild Hunt“ bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One euer Eigen nennen, könnt ihr das jeweilige Next-Gen-Upgrade ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

The Path is calling! ⚔#TheWitcher3NextGen will be released on Dec 14th at midnight GMT on PC & Xbox Series X|S, and midnight local time on PS5.

If you want to jump into the game as soon as it's available, here’s a handy map with some of the release timings around the world! pic.twitter.com/KXLAf61zww

— The Witcher (@witchergame) December 9, 2022