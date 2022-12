Elden Ring: Streamer spielt zwei Spiele gleichzeitig – mit Händen und Füßen

Die Twitch-Streamerin MissMikkaa kommt immer wieder auf wahnwitzige Ideen, wie sie ihr Können in FromSoftwares „Elden Ring“ beweisen kann. Zuvor hatte sie den Titel bereits nur mit einer Hand und mit einer Tanzmatte als Controller bezwungen.

Nun spielt die Streamerin zwei Spiele von „Elden Ring“ gleichzeitig und hat sich dafür einige besondere Aufgaben auferlegt. So spielt sie ein Spiel mit einem normalen Controller, während sie auf der anderen Plattform auf der Tanzmatte antreten muss.

MissMikkaa spielt auf PS5 und dem PC gleichzeitig

Die Streamerin spielt eine Version von „Elden Ring“ auf der PlayStation 5 mit einem Controller. Gleichzeitig lässt sie eine zweite Version des Rollenspiels auf ihrem PC laufen, auf dem sie den Titel gleichzeitig mit der Tanzmatte bezwingt. Dem Treiben kann man regelmäßig auf dem Twitch-Channel der Spielerin folgen. Die Kämpfe gegen Margit, das Grausame Mal und Godrick, der Verpflanzte gibt es nun in einem YouTube-Video zu sehen.

Als weitere Herausforderung hat sich MissMikkaa auferlegt, dass sie die Bosse auf beiden Plattformen in dem selben Versuch besiegen muss. Wenn sie während des Kampfes in der Version auf dem PC oder der PlayStation 5 sterben sollte, muss sie auch auf der anderen Plattform neu beginnen. In den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie anstrengend das gleichzeitige Spielen auf dem PC und der PS5 ist. Immer wieder muss MissMikkaa schnell von einem Bildschirm auf den anderen schauen, um auf die Bosse reagieren zu können.

Zuletzt konnte sich „Elden Ring“ bei den The Game Awards 2022 als „Spiel des Jahres“ durchsetzen. Bei der Verleihung des Preises wies Game-Director und From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki darauf hin, dass das Team mit dem Action-Rollenspiel noch lange nicht fertig ist.

