"Front Mission 2089: Borderscape" kehrt unter einem neuen Namen zurück.

Vor wenigen Tagen verschwanden sowohl die offizielle Website als auch der offizielle Twitter-Kanal von „Front Mission 2089: Borderscape“ spurlos aus dem Netz.

Da sich Square Enix zu diesem Schritt nicht äußern wollte, machte schnell das Gerücht die Runde, dass sich der japanische Publisher dazu entschieden haben könnte, „Front Mission 2089: Borderscape“ still und heimlich einzustellen. Wie sich in der Zwischenzeit herausstellte, ist dies allerdings nicht der Fall. Stattdessen wurde das Projekt lediglich einem Namenswechsel unterzogen und entsteht mittlerweile unter dem Titel „Mecharashi“.

Für die Entwicklung sind offenbar die BlackJack Studios und Zlongame verantwortlich.

Konsolen-Version bisher nicht angekündigt

Was der neue Namen für die Zukunft des Titels beziehungsweise die Pläne von Square Enix bedeutet, ist aktuell noch unklar. Im Rahmen der offiziellen Ankündigung wurde „“Front Mission 2089: Borderscape“ bisher nämlich nur für die Mobile-Plattformen bestätigt. Zwar hieß es, dass Umsetzungen für weitere Plattformen in Betracht gezogen werden, in wie weit diese Pläne noch aktuell sind, bleibt allerdings abzuwarten.

„Das Spiel soll weltweit für mehrere Plattformen erscheinen, darunter auch für Mobile“, so der japanische Publisher seinerzeit. Offen ist zudem die Frage, in wie weit im Zuge der Umbenennung an der ursprünglichen Handlung festgehalten wird. Ursprünglich sollte unter Weg in das Jahr 2089 führen, wo die Menschheit aufgrund eines ausbrechenden Krieges vor einer ungewissen Zukunft steht.

Warten wir weitere Details von offizieller Seite ab.

