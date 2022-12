Front Mission 2089 Borderscape: Entwicklung still und heimlich eingestellt?

Nachdem sich die Fans in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Rückkehr der „Front Mission“-Reihe einsetzten, kündigte Square Enix „Front Mission 2089: Borderscape“ in diesem Frühjahr offiziell an.

Zunächst wurde „Front Mission 2089: Borderscape“ lediglich für die Mobile-Plattformen angekündigt. Nur kurze Zeit später wiesen die Verantwortlichen von Square Enix allerdings darauf hin, dass zudem Umsetzungen für weitere Plattformen geplant sind. Ob das Ganze eine Konsolen-Umsetzung einschließt, war zunächst unklar.

Möglicherweise werden wir auch nie erfahren, ob „Front Mission 2089: Borderscape“ in der Tat für die Konsolen erscheinen sollte.

Hinweise auf das Aus des Projekts verdichten sich

Stattdessen könnten sich die Verantwortlichen von Square Enix hinter den Kulissen dazu entschieden haben, die Arbeiten an dem Titel still und heimlich einzustellen. Wie Nutzer herausfanden, wurde nämlich nicht nur der offizielle Twitter-Kanal von „Front Mission 2089: Borderscape“ gelöscht. Auch die offizielle Website verschwand spurlos aus dem Netz.

Vorzeichen für das endgültige Aus des Titels? Überraschend dürfte das Ganze sicherlich nicht kommen, da es in den vergangenen Monaten bereits sehr still um „Front Mission 2089: Borderscape“ wurde. Auch konkrete Details oder erste Spielszenen bekamen wir abgesehen von einem Konzept-Trailer bisher nicht zu Gesicht. So lange Square Enix das Aus der Entwicklung nicht bestätigt oder dementiert, bleibt jedoch abzuwarten, ob und in welcher Form es mit dem neuen „Front Mission“ weitergeht.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

