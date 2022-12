Project The Perceiver: Über 40 Minuten kommentiertes Gameplay zum China-RPG

Kürzlich stellten die Entwickler von 17ZHE ihr kommendes Action-Rollenspiel "Project: The Perceiver" in Form eines Livestreams vor. In der Zwischenzeit wurde das kommentierte Gameplay auch mit englischen Untertiteln versehen und auf dem offiziellen Youtube-Kanal des chinesischen Studios zur Verfügung gestellt.

Im vergangenen Monat kündigten die chinesischen Entwickler von 17ZHE das Open-World-Action-Rollenspiel „Project: The Perceiver“ an, das in Form eines Multiplattform-Titels veröffentlicht werden soll.

Vor wenigen Tagen stellte das Studio „Project: The Perceiver“ in Form eines Livestreams vor, der uns über 40 Minuten an Gameplay und somit zahlreiche Eindrücke aus dem Spiel lieferte – Kommentare seitens führender Entwickler inklusive. Der Haken an der Sache: Bisher stand der Livestream lediglich in einer chinesischen Fassung zur Verfügung, wodurch die Entwicklerkommentare an den meisten von uns vorbeigegangen sein dürften.

In der Zwischenzeit besserte 17ZHE nach und stellte den Stream auf dem hauseigenen Youtube-Kanal mit englischen Untertiteln bereit. Dadurch werden die von den Entwicklern genannten Details und Informationen auch Spielern beziehungsweise Spielerinnen zugänglich gemacht, die der chinesischen Sprache nicht mächtig sind.

Eine Reise in die Zeit der Xuantang-Dynastie

Offiziellen Angaben zufolge versetzt euch „Project: The Perceiver“ in eine Welt, die von der chinesischen Mythologie inspiriert wurde und zahlreiche interessante Charaktere beheimatet. Euer Weg führt in die Zeit der Tianhu-Periode der Xuantang-Dynastie, in der eine mysteriöse Kreatur das Land heimsucht. Was hinter diesem Phänomen steckt, wird euch im Laufe der Geschichte verraten.

„Während der Tianhu-Periode der Xuantang-Dynastie wurde ein bizarres Wesen auf dem Lande entdeckt. Es hatte eine üble Farbe und eine unbeschreibliche Form. Die Menschen waren verängstigt. Trotz der Versuche, dieses Omen zu erraten, konnte keine Schlussfolgerung gezogen werden“, so die Entwickler zur Handlung.

Wann und für welche Plattformen „Project: The Perceiver“ erscheinen wird, wurde bisher nicht verraten. Da in der offiziellen Ankündigung von einer Multiplattform-Veröffentlichung die Rede war, dürfte neben dem PC aber sicherlich auch die PlayStation 5 versorgt werden. Zumal sich Sony Interactive Entertainment in der Vergangenheit verstärkt um die Projekte chinesischer Entwickler und Publisher bemühte.

Gleichzeitig sollen die Absatzzahlen der PlayStation 5 im Reich der Mitte laut dem Unternehmen verdoppelt werden.

