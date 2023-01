World War Z Aftermath: Mit „Horde Mode XL“-Modus und Trailer für die PS5 angekündigt

Wie die Entwickler von Saber Interactive bekannt gaben, wird das Studio den kooperativen Zombie-Shooter „World War Z: Aftermath“ noch einmal aufgreifen und für die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlichen.

Wer „World War Z: Aftermath“ bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die technisch überarbeitete Version für die aktuellen Konsolen in Form eines kostenlosen Next-Gen-Upgrades herunterladen. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören eine optimierte Grafik, dank der SSD spürbar reduzierte Ladezeiten sowie im Fall der PlayStation 5- und der Xbox Series X eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde.

Ob das Ganze auch für die Fassung für die Xbox Series S gilt, wurde bislang nicht verraten.

Neuer Horde Mode XL-Modus hält Einzug

Zu den weiteren Neuerungen auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gehört der „Horde Mode XL“ genannte Spiel-Modus. Spielerisch orientiert sich der neue Modus an seinem Pendant aus dem originalen „World War Z: Aftermath“. Der größte Unterschied besteht darin, dass ihr euch bei eurem Kampf um das Überleben dieses Mal mit bis zu 1.000 Untoten gleichzeitig auseinandersetzen und diese in die Schranken weisen müsst.

Ebenfalls versprochen werden neue Waffen oder ein optimiertes Waffenprogressionssystem, das im Zuge des Updates auf allen Plattformen zur Verfügung gestellt wird, für die „World War Z: Aftermath“ erhältlich ist. Abgerundet wurde die heutige Ankündigung von einem offiziellen Trailer, in dem kurz auf den „Horde Mode XL“-Modus eingegangen wird.

Das kostenlose Next-Gen-Upgrade zu „World War Z: Aftermath“ erscheint am 24. Januar 2023.

