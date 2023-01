Jim Ryan & Hermen Hulst: Zählen zu den 500 einflussreichsten Führungskräften

Das Branchenblatt Variety kürte Jim Ryan zu einem der 500 einflussreichsten Führungskräfte der Welt, die die globale Medienbranche geprägt haben. Im veröffentlichten Eintrag schreibt der Verantwortliche ein wenig über seine Errungenschaften.

„Live-Service-Ammo“ dank Bungie-Kauf

Zwar gilt die Bungie-Übernahme als deutlich weniger schwerwiegend als Microsofts Activision-Deal, bringt Sony PlayStation jedoch einiges an „Live-Service-Ammo“. Aktuell bereitet Ryan die Markteinführung von PlayStation VR2 vor, während in der Vergangenheit wichtige strategische Investitionen getätigt wurden. Dazu gehören erworbene Anteile an From Software und Epic Games.

Variety weist darauf hin: Die PS5 verkauft sich weiterhin fast doppelt so oft wie die Xbox Series X/S. Weil Microsoft im Bereich der Abo-Dienste jedoch überlegen ist, hat Sony seinen Service „PlayStation Plus“ komplett überarbeitet. Ebenfalls erwähnt wird der Erfolg des Kinofilms „Uncharted“, der rund 400 Millionen US-Dollar eingespielt hat.

Auch Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, darf sich über die Ehrung durch Variety freuen. Er ist für vergangene PlayStation-Veröffentlichungen wie „Horizon Forbidden West“, „Gran Turismo 7“ und „God of War Ragnarök“ verantwortlich. Zukünftig wird sich hinsichtlich der Releases einiges ändern, da Hulst mit verschiedenen Teams mehrere Live-Service-Spiele auf die Beine stellt.

Außerdem merkt Variety an, dass Hulst letzten August die Bemühungen auf den Mobile-Gaming-Markt ausweitete. Dafür gründete er eine neue Abteilung, nachdem Sony Interactive Entertainment die Savage Game Studios aufkaufte.

Weitere themenreleveante Meldungen:

Ebenso in die Top 500 geschafft hat es Xbox-Chef Phil Spencer. Schließlich ist er entscheidend an der 68,7 Milliarden schweren Übernahme von Activision Blizzard beteiligt. Ob der Deal durch geht, ist nach aktuellem Stand aber noch nicht hundertprozentig sicher.

Weitere Meldungen zu Jim Ryan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren