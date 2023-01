UK Charts: God of War Ragnarök verteidigt die Spitze

"God of War Ragnarök" konnte sich im neuen Jahr in den UK-Charts behaupten. Auch auf den folgenden Plätzen kam es kaum zu Veränderungen.

Während die großen Neuerscheinungen des neuen Jahres noch ausstehen, konnte sich in den britischen Retail-Spielecharts in der ersten Januar-Woche ein Bestseller des vergangenen Jahres behaupten. Wie schon in der Woche zuvor schnappte sich der PlayStation-Titel „God of War Ragnarök“ den ersten Platz – trotz eines Verkaufsrückgangs von 36 Prozent.

Auch bei den anderen Platzierungen der Top 10 kam es kaum zu Änderungen, wobei „FIFA 23“ trotz eines Absatzrückgangs von 49 Prozent gegenüber der Vorwoche den zweiten Platz behaupten konnte. „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Mario Kart 8: Deluxe“ tauschten ihre Positionen und „New Super Mario Bros U Deluxe“ kehrte in die Top 10 zurück.

UK-Charts der Woche vom 2. Januar 2023

(1) God of War Ragnarök (2) FIFA 23 (4) Call of Duty: Modern Warfare 2 (3) Mario Kart 8: Deluxe (5) Pokémon Violet (6) Nintendo Switch Sports (7) Pokémon Scarlet (8) Animal Crossing: New Horizons (9) Minecraft (Switch) (16) New Super Mario Bros U Deluxe

Neuveröffentlichungen gab es in der vergangenen Woche wie anfangs erwähnt nicht, sodass die Verkäufe physischer Editions auf dem gesamten britischen Markt gegenüber der Vorwoche um 47 Prozent zurückgingen, nachdem schon in der Woche zuvor ein Rückgang erfolgte.

Im vergangenen Jahr gingen die Spieleverkäufe in Großbritannien insgesamt um sechs Prozent zurück. Die Konsolenverkäufe schrumpften zwei Jahre nach der Markteinführung der PS5 und Xbox Series X/S gar um 29 Prozent.

